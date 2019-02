O ´sete vidas´ do MDB

´Petição´

Um abaixo assinado de conselheiros do Sebrae na Paraíba, com base em Campina Grande, propiciou o retorno de João Alberto ao cargo de gerente na cidade, sucedendo a João Jardelino.

Braços abertos

O vereador Humberto Pontes migrou ontem para a base de sustentação do prefeito Luciano Cartaxo (PV) na Câmara pessoense.

De volta

Semana de retorno de titulares no Legislativo campinense. Lucas Ribeiro (PP), Álvaro Farias (PSC) e Saulo Germano (DC) estão reassumindo as suas cadeiras.

Ansiedade

“Estou muito ansioso”. A expressão foi verbalizada ontem pelo senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB) sobre a sua posse que acontece hoje.

Comedimento

O ´V´ disse aos ouvintes da Rádio Caturité que fará “uma oposição efetiva, mas equilibrada”.

“Precisamos ter equilíbrio nos posicionamentos acerca do governo (Bolsonaro). Não podemos ser uma oposição que sabote e crie dificuldades. Não farei uma oposição histérica nem exibicionista”, acrescentou.

Operou

A ´mão invisível´ citada há vários dias por APARTE movimentou-se no sentido de congregar a base governista na Assembleia Legislativa para a consolidação dos nomes de Adriano Galdino (PSB) e Hervázio Bezerra (PSB) – nesse último caso com bem maior articulação -, para presidirem a ALPB na legislatura que hoje começa.

Tempo

Só o desenrolar do mandato demonstrará se ficaram sequelas pelo caminho.

Duro na queda

A sensação à distância é de que o senador Renan Calheiros (MDB-AL) tem ´sete vidas´ na política brasileira, tamanha é a intensidade da artilharia em sua direção, as ´trapalhadas´ que se envolveu ao longo dos mandatos que exerce há anos em Brasília, bem como o ´rosário´ de denúncia que colecionas, dignas de macular qualquer biografia.

Resistência

A sua reeleição no passado foi meritória, na perspectiva do desgaste exponencial de sua imagem perante a opinião pública nacional.

Atilado

Com desmedida ousadia e obstinação, Renan busca hoje voltar à presidência do Senado. Se triunfar, estabelecerá um contraponto significativo de poder ao governo Bolsonaro numa quadra política marcada pela renovação (pelo menos) de nomes e sobrenomes no painel do Senado.

Espólio

Igualmente, Renan poderá assumir na plenitude as rédeas do que restou do MDB, uma legenda que nos dias atuais sobrevive por força de ´caciques´ regionais e à sombra do peso que já ostentou no cenário nacional.

1ª batalha

Com uma maioria acanhada – 7 votos a 5 -, Renan ganhou ontem a prévia na bancada para ser o candidato oficial a presidente do Senado e tentar o 5º mandato para o cargo.

Sem folga

A votação teve que ser secreta e houve a ausência de um voto declarado para a concorrente interna de Renan, senadora Simone Tebet (MS): Jarbas Vasconcelos (PE) não compareceu.