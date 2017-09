O São João está de mudança

Diferencial

“Vou continuar defendendo e acreditando que nós podemos fazer um trabalho diferente”, declarou o suplente de deputado Raoni Mendes (DEM), ao ocupar ontem, novamente, uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Contestação

O ex-presidente da Câmara campinense, Nelson Gomes Filho (PSDB), rebateu, ontem, as insinuações de que teria deixado a Presidência da Casa, no começo de 2015, deixando débitos de natureza previdenciária.

Tudo zerado

“Não fiquei devendo 1 real sequer ao Ipsem ou ao INSS. A documentação está à disposição de quem quiser”, afirmou Nelson.

Adesão

O deputado Renato Gadelha (PSC) anunciou ontem o apoio à sua reeleição da família Dunga, com atuação política mais intensiva nas cidades de Boqueirão, Alcantil, Caturité, Barra de Santana e Riacho de Santo Antonio.

Motivações

“Renato vem se destacando na Assembleia. Apesar de ser um deputado de primeiro mandato”, observou o ex-deputado Carlos Dunga, líder do clã.

Régua

A Operação Lava Jato já fisgou para a vala das investigações 64 deputados federais e 28 senadores.

Medalha de ouro

O destaque vai para o senador Renan Calheiros (PMDB-AL): 13 inquéritos abertos no Supremo Tribunal Federal, além de cinco adicionais de outras investigações.

Casa nova

Em evento realizado no Teatro Severino Cabral, o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) detalhou ontem o projeto para a ampliação do espaço físico destinado ao Maior São João do Mundo no bairro da Estação Velha (por trás do Hiperbompreço do Açude Velho), como antecipou ontem a coluna APARTE.

Duplicação

“A festa vai ganhar dimensão continental”, proclamou Romero, ao destacar que dos atuais 27 mil metros quadrados de área do Parque do Povo, o novo local (denominado de Polo de Eventos Ronaldo Cunha Lima) terá mais de 65 mil quadrados (6,5 hectares).

Em discussão

O chefe do Executivo anunciou que está abrindo uma ampla discussão com o Poder Legislativo e a sociedade campinense acerca de como deverá ser erguido o empreendimento: através de uma PPP (parceria público privada) ou mediante uma concessão por tempo pré-determinado.

´Tombar´

O prefeito apresentou de forma pormenorizada o que a PMCG pretende introduzir na nova área (veja matérias e imagens no PARAIBAONLINE), adiantando que a intenção é tornar o local “patrimônio cultural” da cidade, e funcionando o ano inteiro.