Preliminar

´Pista livre´

O Poder Legislativo de Campina Grande paralisou as suas atividades ordinárias, ontem, para abrir espaço à sessão especial que concedeu o título de cidadania à primeira-dama do Estado, Ana Maria Sales Lins.

Casa cheia

Diversos secretários de Estado e a grande maioria de dirigentes de órgãos estaduais sediados em Campina Grande compareceram ao evento.

´Ponte´

Em rápida entrevista ao chegar à Câmara, a esposa do governador disse que “me sinto honrada e satisfeita em poder fazer este trabalho social; em poder ser ´uma ponte´ para o governador”.

“Acho até que vou comprar uma casa aqui”, verbalizou.

Por toda a vida

Ana Maria revelou que a sua identificação com o setor de artesanato é algo que vem de berço.

“Grandioso”

Ao abrir a sessão, o vereador presidente Marinaldo Cardoso (Republicanos) registrou que dava início a um “evento grandioso”.

Materialização

Responsável pela homenagem, a vereadora Eva Gouveia (PSD) disse em seu discurso que “oficializamos o que o coração dos campinenses já oficializou há muito tempo”.

“Luz”

Eva realçou Ana como uma “voz firme na defesa do artesanato paraibano”.

“Ana é uma luz na vida das pessoas”, exclamou.

Intercessão

A vereadora registrou que “a nossa conexão supera as circunstâncias pessoais e políticas. Foi um encontro permitido por Deus”.

´Aguarde carta´

“Se antes de você ser cidadã da Rainha da Borborema eu já lhe pedia, vou lhe pedir muito mais. Os pedidos vão chegar, e chegar com mais energia”, antecipou Eva.

´Trânsito livre´

A autora da propositura encerrou suas palavras enfatizando que Ana é “uma cidadã que não precisa de apresentação ao percorrer nossas ruas e bairros, porque percorre com intimidade”.

Reconhecimento

Em vídeo exibido na sessão, o esposo João Azevedo enfatizou que Ana Maria “está dedicando o seu trabalho e a sua energia para o fortalecimento do artesanato paraibano”.

“O título é um reconhecimento à sua dedicação à melhoria da qualidade de vida do povo paraibano”, emendou.

Merecedora

“Você (Ana) merece receber este título, que é algo muito significativo”, saudou – igualmente por intermédio de um vídeo – o vice-governador Lucas Ribeiro (PP).

Testemunho

Ele acrescentou que era uma “alegria enorme testemunhar o seu trabalho. Vejo o seu empenho e dedicação em pautas tão importantes”.

Diferencial

Secretário executivo do governo estadual, João Paulo Freire disse que “celebramos o novo tempo que a cidade vive na sua relação com o governo do Estado. Um tempo em que, mais do que vista, Campina é ouvida e tratada com a prioridade que a sua relevância importa para toda a Paraíba”.

Estilo

Ele conceituou a primeira-dama do Estado como “uma mulher valorosa e firme. De poucas palavras, mas de gestos largos”.

“Não sabe encenar o bem, porque vive o bem como lição de vida e vocação”, proclamou.

“Soldado”

João Paulo encerrou o discurso dizendo que “sou um soldado do time do governador, com quem aprendo diariamente lições de trabalho, correção e, principalmente, respeito pelas pessoas”.

Ao lado de João

Secretário de Saúde do Estado (e prefeitável do PSB campinense), Jhony Bezerra cumprimentou a 1ª dama como “uma amiga querida, que tem acompanhado o governador nessa trajetória incansável pela melhoria de nosso estado”.

Ajuda adicional

Jhony ressaltou que “a grande característica de Campina Grande é ser acolhedora”.

“Tenho certeza que a senhora (Ana) poderá contribuir ainda mais para o futuro desta cidade”, concluiu.

Local de atendimento

Presente à sessão, o ex-prefeito Enivaldo Ribeiro (PP) comentou inicialmente que “fico no escritório de representação do Estado (em CG) para o povo pensar que eu sou importante. O povo vai atrás de emprego eu não tenho; vai atrás de dinheiro, eu não tenho. Mas, pelo menos, converso com o povo”.