O que disse Buega

Providências

“Eu fui ao escritório dos advogados e disse para eles que queria a companhia para que pudesse me apresentar espontaneamente à Polícia, porque a polícia tendo encontrado quase todos os meus colegas (dirigentes de Federações) não me encontrou, porque não sabia onde eu estava. Mas estava no hotel onde rotineiramente fico em Brasília (Hotel Meliá).

Liberação

“Lá (na Polícia Federal) eu não estava entendendo – e ainda não estou entendendo – muita coisa a respeito. Eu não vi o inquérito, que foi de Recife para Brasília, para que fosse ouvido lá (…) À noite (3ª feira última) veio o alvará de soltura, a pedido da PF.

Origem

“Eu depois procurei entender um pouco do que se tratava. As notícias todas falavam que se tratavam de recursos que teriam sido desviados do Ministério do Turismo e também algumas vezes do Ministério da Cultura.

Sem convênios

“Eu gostaria de dizer que nós – Sesi na Paraíba – não temos nenhuma ligação com o Ministério da Cultura; nunca recebemos 1 real do Ministério do Turismo – nem da Cultura. É por essa razão que eu não sei porque é que estou envolvido nisso. O Sesi nunca recebeu dinheiro (desses dois ministérios) e nunca pagou nada nem ninguém (com esse suposto repasse).

Coisas distintas

“Eu gostaria de dizer que não fui afastado da presidência da Fiep, mas afastado da presidência do Sesi na Paraíba (são cargos cumulativos), porque eles precisam colher mais documentos e testemunhos. Eu não posso obstruir nem ser acusado de obstruir (as investigações). Eu vou me afastar da sede da Fiep (onde também funciona o Sesi-PB).

Centralizado

“Alguns falam nos (programas) ´Sesi Bonecos do Brasil´, ´Sesi Bonecos do Mundo´. Eles não são da minha conta, mas é do meu rosário: nós não pagamos nem licitamos eles. Isso é feito pelo departamento nacional do Sesi.

Desconhecida

“Eu não tinha conhecimento do inquérito da PF.

Não opera

“(projetos nacionais e culturais do Sesi) A nossa colaboração é simplesmente de parceiro, de amigo, de um facilitador para a execução aqui. Mas não fazemos qualquer pagamento ou contratação.

Desvinculação

“Vou a Recife na próxima 2ª feira buscar as informações para poder fazer a minha defesa. Mas fiquem tranquilos: não há nenhum desvio de dinheiro no Sesi/PB, e muito menos em se tratando desses programas que não foram executados por nós, em nenhum momento da nossa existência”.