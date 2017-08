O preço da segurança hídrica

Alterações

Tudo indica que deverão ocorrer mudanças nos voos da Gol em Campina.

O atual voo 1632, que percorre a rota São Paulo-Guarulhos/Campina Grande/Petrolina (PE) provavelmente será substituído pelos voos 1634/1635 entre São Paulo-Guarulhos/Campina, com ida e volta na madrugada.

Aprofundamento

A Escola Judiciária Eleitoral da Paraíba (EJE-PB) promove hoje e amanhã o Seminário sobre Reforma Política e Eleitoral, nas dependências do TRE-PB.

Palestrantes

Entre os debatedores estão Leonardo Gadelha, presidente do INSS; Marilda de Paula Silveira, Doutora em Direito pela UFMG; Harrison Alexandre Targino, advogado eleitoralista; e Luciano Mariz Maia, Sub-Procurador-Geral da República.

Cutucar o ´mago´

A Câmara campinense articula uma comitiva de vereadores que deverá visitar, nos próximos dias, a cidade de Sousa para conhecer ´in loco´ o serviço municipalizado de água.

Desmembramento

O ´CrediAmigo´ do Banco do Nordeste está funcionando numa unidade autônoma em Campina Grande (rua Epitácio Pessoa, centro), como forma de desafogar a agência principal (no começo da avenida João Suassuna).

O detalhe

Esse programa do BNB tem cerca de 11 mil clientes em Campina, com crédito médio de R$ 1.800,00.

Combustão

Ricardo Coutinho (PSB) tem adicionado ´gasolina´ aos comentários sobre a troca pública de afagos com o senador José Maranhão (PMDB): “Eu tenho conversado com ele. Nós marcamos sim um encontro, ainda sem data, para falar sobre as coisas da política. Eu tenho pelo senador o devido respeito e eu sei que ele tem por mim. Nós nunca ultrapassamos esse limite do respeito e da convivência”.

Aposta renovada

“Os partidos têm sua autonomia e não temos dúvidas de que vamos chegar juntos em 2018. Mais do que a aliança, é preciso pensar no povo da Paraíba. O PMDB é um parceiro importante, o vice-prefeito, Manoel Júnior, tem ocupado espaço grande na gestão e estamos trabalhando em equipe”, declarou Luciano Cartaxo, renovando as fichas – retoricamente – na continuidade da aliança com o PMDB.

Cessão

O governo quer conceder à iniciativa privada as operações da transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de infraestrutura do país.