No ninho

O ex-governador Goiás, Marconi Perillo, é o novo presidente nacional do PSDB, conforme escolha formalizada na última quinta-feira.

Ele vai suceder ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Made in Paraíba

O ex-deputado federal Pedro Cunha Lima foi escolhido 1º secretário do diretório nacional ´tucano´.

Garimpo

Vale a pena, ao adentrar em mais um período do Advento, compartilhar trechos da pregação do papa Francisco na audiência pública da última quarta-feira. É o que segue.

Lamúrias

“Quase sempre se ouve falar mal do dia de hoje. Certamente, com as guerras, as mudanças climáticas, a injustiça planetária e as migrações, as crises da família e da esperança, não faltam motivos de preocupação.

Predomínio

“De modo geral, a atualidade parece ser habitada por uma cultura que coloca o indivíduo acima de tudo e a tecnologia no centro de tudo, com a sua capacidade de resolver muitos problemas e os seus gigantescos avanços em tantos contextos.

Voracidade

“Mas, ao mesmo tempo, esta cultura do progresso técnico-individual leva à afirmação de uma liberdade que não quer dar limites a si própria e é indiferente aos que ficam para trás. E assim entrega as grandes aspirações humanas à lógica muitas vezes voraz da economia, com uma visão da vida que descarta os que não produzem e se esforça por olhar para além do imanente.

Inapropriado

“Não é necessário contrastar o hoje com visões alternativas do passado. Também não basta reafirmar convicções religiosas adquiridas que, embora verdadeiras, se tornam abstratas com o passar do tempo. Uma verdade não se torna mais credível porque se eleva a voz ao dizê-la, mas porque é testemunhada com a vida.

Sem temer

“Não devemos ter medo do diálogo: pelo contrário, é precisamente o confronto e a crítica que nos ajudam a evitar que a teologia se transforme em ideologia.

Aprendizado

“É necessário estar nas encruzilhadas do hoje. Abandoná-las empobreceria o Evangelho e reduziria a Igreja a uma seita. Frequentá-las, pelo contrário, ajuda-nos, a nós cristãos, a compreender de forma renovada as razões da nossa esperança, a extrair e a partilhar do tesouro da fé”.