O polido João

Coerente

Entre os méritos que eventualmente se queira atribuir ao presidente da República, credite-se que ele não enganou ninguém, nesse aspecto, no recém-findo processo eleitoral.

Transbordou

Mas, ontem, o ´capitão´ extrapolou da razoabilidade durante um discurso: “A democracia e a liberdade só existem quando as forças armadas assim o querem”.

Rio caudaloso

A incontinência verbal do presidente – ou seja, a sua compulsão em falar idiotices – parece não ter limites.

Pântano

Mas preocupa quando as palavras enveredam pelo delicado campo de sublimar os tentáculos do poder público encarregados de manter a segurança e a ordem – e por conseguinte exercer o poder de controlar os armamentos nacionais.

Intuitivo

Qualquer criança do ensino fundamental que está sendo apresentada e/ou estimulada à interpretação de textos – em escolas ´com´ ou ´sem´ partido´ – há de deduzir da fala presidencial, no mínimo, um sutil aceno ao protagonismo das forças armadas, que também atende pelo nome de ditadura.

Sanativo

“Nós somos o bastião da democracia e da liberdade”, buscou atenuar, posteriormente, o ministro e general Augusto Heleno.

Pronta…

Uma das primeiras vozes a contestar publicamente o (no mínimo) inconveniente de Bolsonaro foi o professor da Unicamp (Campinas – SP) e filósofo Roberto Romano.

.. Reação

“A fala do presidente pode ser entendida como uma imprudência que põe em situação delicada a instituição do regime democrático, o governo e, sobretudo, as Forças Armadas. Ele sugere para as Forças Armadas o papel de tutoras do País, quando se trata de garantir a democracia. Se existe democracia, ou seja, regime em que o povo é soberano, não é suportável qualquer tutela que significa usurpação de soberania.

Estímulo

“A imprudência da fala chega a ser um convite à subversão da ordem. O Brasil tem tudo a ganhar se o presidente se abstiver de mensagens e discursos que firam a ordem estabelecida”, adendou Romano.

Resgate

Para fechar (por hoje) sobre o assunto, recorra-se ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tinha a dimensão do que é – no regime presidencialista – a instituição chamada Presidência da República: “Nem o presidente nem os ministros são acrobatas de circo para fazer piruetas”.

