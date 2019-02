O poder ´se enfrenta´

Por tabela

Mais do que negar ao ex-líder governista Hervázio Bezerra (PSB) o cargo de presidente, deputados da base exprimiram um silencioso, mas duro recado à cúpula: faz-se necessário um mínimo de autonomia.

Autonomia

Na verdade, Hervázio foi o instrumento de exteriorização da repulsa ao que governistas consideraram excessiva tentativa de intromissão do ex-presidente da ALPB, Gervásio Maia (PSB), ontem diplomado deputado federal, e do ex-governador Ricardo Coutinho na sucessão na ALPB.

Embrião

Recorde o leitor que numa ação urdida por deputados governistas, no ´apagar luzes´ de 2018 (e da legislatura anterior) foi aprovada uma emenda constitucional do deputado Ricardo Barbosa (PSB) proibindo a reeleição e a antecipação da eleição da mesa diretora.

´Tratorada´

O então presidente Gervásio, que num primeiro momento demonstrou certa indiferença no tocante à referida emenda, dias depois resolveu refazer a tramitação, culminando com um parecer da Procuradoria Jurídica da ALPB que levou à anulação de todas as votações.

Equalização

Houve a coincidência temporal desse fato com declarações do então governador Ricardo Coutinho, que renovadamente bateu pesado na conduta de deputados aliados na apreciação da mencionada emenda.

Mobilização

Nas últimas semanas, o que se observou nos bastidores políticos foi a deliberada intenção do núcleo parlamentar mais próximo a Ricardo de emplacar na presidência da ALPB no 2º biênio – uma vez que se desenhava um nítido favoritismo de Adriano Galdino (PSB) para o 1º biênio.

Presidenciáveis

Desse ´coletivo´ mais particular ao PSB, constavam os nomes das deputadas Cida Ramos e Estela Bezerra, como também dos deputados Buba Germano e Hervázio Bezerra.

Último ato

Seria presunção do colunista informar todas as tratativas mais relevantes desse processo, muito menos numa única edição desta coluna.

Mas cito a conversa de 22 deputados anteontem com o governador João Azevedo, quando foi reiterado o apoio a Hervázio para o 2º biênio.

Rebelião

O deputado Tião Gomes (Avante) insubordinou-se contra a decisão da base aliada e informou que seria candidato em qualquer circunstância.

Ruído

O primeiro sintoma de algo anormal no processo de ontem na ALPB foi o fato de apenas 19 deputados (exatamente o número mínimo necessário no regimento interno) terem subscrito o pedido de realização da eleição para o 2º biênio.

Sem caneta

A disputa para o 1º biênio transcorreu-se sem atropelos, apenas com a particularidade colocada em prática pela mesa que presidia os trabalhos: cada deputado deveria votar com um carimbo, que seria a expressão positiva de seu voto, uma vez que apenas uma chapa foi registrada.