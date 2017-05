O paradoxo do Governo Temer

Contextos distintos

Cássio traçou um arco histórico para abordar a possibilidade de saída do presidente Michel Temer: “No final da ditadura, foi necessária uma eleição indireta para a volta da democracia. No presente, poderá ser preciso outra eleição indireta para não corrermos o risco de uma volta à ditadura”.

´Quinhão´

O jornal O Estado de São Paulo divulgou que o PTB na Paraíba foi contemplado com doação do Grupo JBS.

Adiamento

Devido à ausência do corregedor do TRE-PB, desembargador Romero Marcelo, a Corte Eleitoral não retomou, ontem, o julgamento de uma ação da coligação liderada pelo PSB contra o senador Cássio, remanescente do processo eleitoral de 2014.

O detalhe

Trata-se de denúncia de abuso de poder político e econômico.

Hoje

Disponível

“Coloco-me como um servo da Igreja, porque sacerdócio é serviço”.

Foi o que declarou o padre Aparecido Camargo ao ser escolhido, ontem, como o administrador diocesano da Diocese de Campina Grande.

Colegiado

A escolha foi feita pelo ´Colégio de Consultores´, formado pelos seguintes padres: Antonio Nelson da Silva, José Assis Pereira Soares, Aparecido Francisco Camargo, Márcio Henrique Mendes Fernandes, Evanilson José Sousa e Luciano Guedes da Silva.

Colegialidade

O administrador passa a dividir as principais decisões com o citado ´Colégio de Consultores´.

Tendência

A renomada consultoria americana Eurasia, que tem uma filial no Brasil, prognosticou ontem que há 70% de possibilidade de queda do presidente Michel Temer.

Jogo rápido

Coluna: Será candidato a deputado federal no ano que vem?

Empresário Dalton Gadelha: “Tenho sido muito cobrado por amigos, parentes e pelo povo de Campina Grande. Decido no final do ano”.

Garimpo

O presidente Michel Temer (PMDB) concedeu ontem uma longa entrevista ao jornal Folha de São Paulo.

Vale a pena pinçar alguns trechos. É o que segue.

Se virar réu…

… (se afasta do cargo?) “Não, porque eu sou chefe do Executivo. Os ministros são agentes do Executivo, de modo que a linha de corte que eu estabeleci para os ministros, por evidente não será a linha de corte para o presidente.

Dono da JBS

“Conheço o Joesley (Batista) de antes desse episódio. Sei que ele é um falastrão, uma pessoa que se jacta de eventuais influências.