O papa e as cinzas

Da boca de…

“… As pessoas temem, por ver críticas de que a reforma da Previdência é péssima. Mas sabemos que é fundamental, senão vai quebrar e aí vai ser para todos, como ocorreu na Grécia…” (senadora Daniella Ribeiro, PP).

Além da folia

De acordo com o ´Estadão´, durante o ´rebuliço´ carnavalesco pelo Brasil afora, o deputado paraibano Aguinaldo Ribeiro (PP) teve uma conversa sobre a chamada ´Nova Previdência´ com o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e ministro da Economia Paulo Guedes.

Garimpo

A Igreja Católica divulgou no começo desta semana a mensagem do papa Francisco destinada ao período quaresmal de 2019.

Leia trechos.

Descaminho

“Quando não vivemos como filhos de Deus, muitas vezes adotamos comportamentos destruidores do próximo e das outras criaturas – mas também de nós próprios –, considerando, de forma mais ou menos consciente, que podemos usá-los como bem nos apraz. Então sobrepõe-se a intemperança, levando a um estilo de vida que viola os limites que a nossa condição humana e a natureza nos pedem para respeitar.

Convocação

“E o caminho rumo à Páscoa chama-nos precisamente a restaurar a nossa fisionomia e o nosso coração de cristãos, através do arrependimento, a conversão e o perdão, para podermos viver toda a riqueza da graça do mistério pascal.

Simbologia

“A Quaresma é sinal sacramental desta conversão. Ela chama os cristãos a encarnarem, de forma mais intensa e concreta, o mistério pascal na sua vida pessoal, familiar e social, particularmente através do jejum, da oração e da esmola.

Analogia

“A ´quaresma´ do Filho de Deus consistiu em entrar no deserto da criação para fazê-la voltar a ser aquele jardim da comunhão com Deus que era antes do pecado das origens (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3)… Que a nossa Quaresma seja percorrer o mesmo caminho (…) Não deixemos que passe em vão este tempo favorável! Peçamos a Deus que nos ajude a realizar um caminho de verdadeira conversão”.

Apelo

No dia de ontem, na chamada missa de imposição das Cinzas, o santo padre ponderou que é preciso “abrandar o ritmo da nossa vida, sempre dominada pela pressa, mas muitas vezes não sabe bem para onde vai. É um apelo a deter-se para ir ao essencial, a jejuar do supérfluo que distrai. É um despertador da alma”.

Reencontro

“A Quaresma é o tempo para reencontrar a rota da vida. Com efeito, no caminho da vida, como em todos os caminhos, aquilo que verdadeiramente conta é não perder de vista a meta”, assinalou em sua homilia”.