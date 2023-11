Da boca de…

“… A nossa ação, e de outros companheiros, deixou um legado para Campina Grande. Dificilmente as pessoas vão ter coragem de fraudar as eleições…” (sindicalista Napoleão Maracajá, na iminência de assumir um mandato no Legislativo de Campina Grande por conta da cassação de quatro vereadores).

Debulhando…

O ex-ajudante de ordens da presidência Mauro Cid detalhou, em seu acordo de delação premiada, como funcionava o “gabinete do ódio” do governo Jair Bolsonaro (PL).

… As operações

Na delação, segundo o jornal O Globo, Cid detalhou o papel que cada ex-assessor de Bolsonaro, do Palácio do Planalto, que atuava direta ou indiretamente na estratégia de comunicação digital, envolvendo a disseminação de notícias falsas e ataques a desafetos do ex-presidente.

Um ´punhado´

O projeto de reforma tributária, aprovado ontem na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, recepcionou 15 emendas propostas pelo senador paraibano Efraim Filho (União Brasil).

Na véspera

Na última segunda-feira, Efraim participou de uma reunião com o presidente Lula, juntamente com outras lideranças partidárias, para tratar da citada reforma.

A dica

No noticiário econômico do ParaibaOnline o internauta pode ler um resumo da reforma que foi aprovada ontem pelo Senado.

Mudou a…

Poucos dias após João Azevedo ter mudado de tom com relação ao deputado Romero Rodrigues (Podemos), ontem foi a vez do ´líder do governador´ no Legislativo campinense, vereador Pimentel Filho (PSD), ´espanar´ o ex-prefeito campinense.

… ´Batida do bombo´

Ele disse que o Hospital da Criança inaugurado por Romero era, na verdade, “o hospital da fantasia, que não tem projeto de nada e não serve para nada”.

“É um mausoléu”, bradou.

Crise?

No terceiro trimestre deste ano, o banco Itaú teve um lucro líquido de R$ 9 bilhões e 40 milhões; um resultado 11,9% superior ao do mesmo período do ano passado (julho/agosto/setembro).

´Plágio´

A vereadora Fabiana Gomes (PSD) deixou o plenário da Câmara campinense, após a sessão de ontem, cantando a música Luz Divina (Roberto Carlos), que no final de semana foi usada nas redes sociais pelo vereador-presidente Marinaldo Cardoso (REP) para instigar o prefeito Bruno Cunha Lima.

Sumiço

Marinaldo não ´deu o ar da graça´ na sessão de ontem do Legislativo.