O ´novo´ Parque do Povo

Na disputa

O médico (pessoense) radiologista Antonio Gualberto Viana Chianca era a indicação do PMDB/PB para esse cargo na Funasa.

Sem interesse

Apesar da ´sinalização´ do deputado Trócolli Júnior (Pros) dando conta de que poderia se afastar do mandato para abrir espaço para ela, a suplente de deputada Olenka Maranhão (PMDB) antecipou ontem que pretende permanecer à frente da Secretaria de Emprego e Renda da prefeitura pessoense.

Insistente

O Ministério Público Federal ajuizou, na Justiça Federal, uma ação requerendo a volta do racionamento d´água para Campina Grande.

Estocagem

Conforme o pedido, o racionamento deve ser mantido “até que o açude passe a apresentar volume seguro”, atingindo a marca de 97 milhões de metros cúbicos.

Em pauta

A Câmara campinense deve votar hoje o projeto oriundo do Poder Executivo que renova as subvenções para entidades filantrópicas.

A sós

Ivonete Ludgério (PSD) programou para ontem uma conversa reservada com os demais parlamentares para discutir o projeto.

Avante

O governador avançou ontem na ´terceirização´ dos serviços de manutenção e preservação das escolas estaduais, ao entregar no Espaço Cultural, na Capital, “mais de 2,6 mil carteiras de trabalho e fardamentos”.

O detalhe

Os profissionais passam a ter assegurados direitos trabalhistas, como férias e 13º salário.

Aval

Durante a solenidade, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, André Carlo Torres, declarou que “esse gesto do Governo do Estado cumpre um preceito constitucional fundamental, que é promover a dignidade da pessoa humana”.

Aplauso

O presidente da Associação dos Professores em Licenciatura do Estado da Paraíba (APLP), Bartolomeu Pontes, afirmou que “fico muito feliz. Esses profissionais, tão importantes para o funcionamento de nossas escolas, passam a ter segurança jurídica”.

Parabéns!

Hoje é um dia especial para o executivo Mozart Santos, que chega aos 80 anos de vida com a lucidez, a alegria e a cordialidade habituais.

Festa distante

Ele reúne cerca de 40 amigos em Paris (França), para a comemoração.

É sabida a sua empatia com a ´cidade da luz´, para onde já viajou mais de 100 vezes desde a década de 60 do século passado.

Resgate

Cabe até reproduzir uma história famosa de Winston Churchill, ex-primeiro ministro britânico no século passado.

Quando ele completou 80 anos, um repórter de menos de 30 foi fotografá-lo e disse:

Diálogo

“Sir Winston, espero fotografá-lo novamente nos seus 90 anos”.

Resposta de Churchill:

“Por que não? Você me parece bastante saudável”.

Palavra dada

Com grande mobilização de toda a estrutura da PMCG, o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) oficializa às 10h de hoje, no Teatro Severino Cabral, a solução que prometera para oferecer mais espaço para o Maior São João do Mundo.