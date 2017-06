O muro dos ´tucanos´

Limites

Até certo modo a indignação do deputado é compreensível, mas a linguagem aplicada – até por sua condição de religioso – é imprópria e, pontualmente, inaceitável.

Garimpo

Reflexões do cientista político e professor da Universidade de São Paulo José Álvaro Moises, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo: “Estamos em uma situação em que o poder está ocupado por forças tradicionais não capazes de se atualizar para dar uma perspectiva do futuro.

Ultrapassada

“A esquerda está esclerosada no sentido de que ainda está colada a velhas concepções.

Decisão do TSE

(arquivamento do pedido de cassação da chapa Dilma/Temer): “Era mais importante que o tribunal desempenhasse seu papel de julgar do que pensar estritamente em termos de restabelecer a governabilidade.

Futuro

“O governo vai entrar em um processo de sangramento e corre um enorme risco de ficar sangrando até o final de 2018”.

Sem rosto

Conforme o deputado Buba Germano (PSB), o projeto de sucessão no grupo do governador Ricardo Coutinho (PSB) “ainda não tem nome definido” e a escolha vai mesmo ficar para 2018.

Laços

A deputada Daniella Ribeiro (PP) está aproveitando o Maior São João do Mundo para azeitar as relações públicas e políticas, com um camarote que marca (ou tenta marcar) a sua reaproximação (física) com Campina Grande.

Sem data

Diante do rompimento de um trecho do canal da transposição (conserto já em fase de conclusão), no final de semana, está zerada, no momento, a previsão para a suspensão do racionamento d´água em Campina Grande.

Em Brasília

No final da tarde de hoje, a Executiva ´ampliada´ do PSDB nacional (o que envolve deputados e governadores) vai se reunir para decidir como fica a relação com o Governo Temer.

Inconclusiva

Ao que tudo indica, a legenda vai – mais uma vez – exercitar o que é próprio do seu ´DNA´: prolongar-se no ´muro´, ou seja, esticar no tempo a tomada de posição.