O ´mito´ ´ressuscita´ o ´menino´

Lá vem ele

O ´dono do PT´ revelou a amigos, no final de semana, a intenção de (em breve) fixar residência no Nordeste – Recife (PE) é a alternativa que em princípio mais lhe agrada.

Debate

Muita política e também muitas questões sobre o Judiciário. Assim será o programa Ideia Livre de hoje com o advogado, ex-deputado e comentarista político Gilvan Freire.

Começa às 22h15 na TV Itararé. Canal 18.1 ou pela internet: www.tvitarare.com.br

Apoteose

No esperado dia para milhares de famílias e para o governo de Campina Grande, foi entregue ontem o setor habitacional do Complexo Aluízio Campos, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Nem te ligo

Registre-se logo que o ´mito´ – como é chamado por seus simpatizantes – ignorou olimpicamente o seu partido (PSL) e suas lideranças.

Chamamento

Mais: Bolsonaro convocou deputados próximos e filiados à legenda para uma reunião em Brasília, hoje, quando (especula-se) comunicará a sua desfiliação.

Acordes

Mas vamos à solenidade, aberta com o Hino Nacional cantado pela artista campinense Gitana Pimentel, seguida pelo clássico ´Joia Rara´, na interpretação do jovem artista Fabiano Guimarães.

Realização

Primeiro orador, o prefeito anfitrião Romero Rodrigues (PSD) externou “a imensa alegria de poder contemplar esse instante. Aqui foi um sonho de vários anos. Aqui é o resultado de um trabalho, sério, dedicado e permanente”.

Perseverança

“Recebemos muitas portas fechadas, muitas dificuldades. Muitas barreiras foram colocadas em nossa frente. Mas nós nunca desistimos”, recordou.

Sem barreiras

Ao se dirigir diretamente a Bolsonaro, RR disse que “o senhor é o presidente mais acessível da história do Brasil (…) Nunca criou dificuldades nem impôs qualquer tipo de barreira”.

Demandas

Apesar dos renovados agradecimentos, Romero encaminhou novos pleitos em forma de “lembrança”: “Precisamos muito da duplicação da BR 230, no sentido do Sertão paraibano; da duplicação da BR 104, nos sentidos de Caruaru (PE) e da cidade de Esperança”.

Bancar a obra

Gustavo Canuto, ministro do Desenvolvimento Regional, aproveitou o momento para repassar duas notícias: que o governo federal está liberando recursos para a recuperação da Falésia do Cabo Branco, em João Pessoa, o chamado ´ponto mais oriental do continente sul-americano.

Transposição

E a boa nova diretamente ligada a Campina Grande: no final de semana havia sido retomado o bombeamento das águas do Rio São Francisco através do Eixo Leite, com a estimativa de que essa água comece a chegar ao Rio Paraíba na segunda quinzena de novembro.

Parceria

Presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes foi rápido, apenas para registrar o envolvimento do banco com a obra (é o agente financiador), e realçar que o BB tem 1 milhão e 200 mil paraibanos como correntistas.

Reconhecimento

Entre vaias – inapropriadas -, a vice-governadora Lígia Feliciano (PDT) ponderou que é necessário “separar a gestão da política, porque não existe nada pior do que a desunião”.

“Venho referendar e parabenizar o prefeito e todos os que trabalharam para a realização dessa obra”, assinalou.

Disputa improdutiva

Pacientemente e rivalizando sua voz com os gritos, Lígia reiterou que “eu aprendi na minha vida pública que guerra política não interessa a ninguém. O que interessa é a união e a gestão em prol de todos”.