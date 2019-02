O milionário laranjal

Na linha…

O deputado federal Luciano Bivar (PE), presidente nacional do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, gastou R$ 250 mil provenientes do fundo eleitoral para contratar a empresa de um dos seus filhos durante a campanha eleitoral de 2018.

… De tiro

A contratação está na mira da Procuradoria Eleitoral de Pernambuco, informou o ´Estadão´.

Reaproximação

O deputado estadual Caio Roberto (PR) já é propagado como o novo membro da bancada governista na Assembleia Legislativa.

Liberado

“Se ele (Caio) achar melhor votar ações que venham a ser boas para o desenvolvimento da Paraíba, que se posicione na condição de votar; e se achar que não deve votar, depende exclusivamente dele”, comentou o deputado federal Wellington Roberto, pai de Caio e presidente do PR na Paraíba.

Novo emprego

Ivan Monteiro, ex-presidente da Petrobras, vai assumir um cargo no grupo BRF (JBS/Frio Boi).

Posteridade

Registro a colocação, nos Anais (arquivos) do Poder Legislativo de Campina Grande, por iniciativa do vereador João Dantas (PSD), a recente edição da coluna Aparte que tratou sobre os efeitos do criminoso incêndio a um supermercado do Grupo Rede Compras, no bairro da Liberdade.

O detalhe

Houve a subscrição dos edis Márcio Melo, Marinaldo Cardoso, Pimentel Filho e Ivonete Ludgério (presidente).

Vida nova

Ex-ministro da Fazenda no Governo Temer, Eduardo Guardia é o novo sócio do banco BTG Pactual.

Poderia…

O Banco do Brasil teve um lucro líquido de R$ 13 bilhões e 800 milhões no ano passado – alta de 22,2% em comparação ao ano anterior.

… Ser melhor

Comentário de seu atual presidente (Rubem Novaes) sobre o resultado: “Se o BB fosse privatizado, seria mais eficiente e todos ganhariam”.

O detalhe

Rubem ressalvou que está fora dos planos do presidente Bolsonaro essa privatização.

Exacerbou

O vice-prefeito pessoense e presidente do Solidariedade na Paraíba, Manoel Júnior, sublinhou à APARTE que “qualquer interferência do Legislativo por parte do Executivo tem limites. Acima disso não pode ser encarado nem como traição, porque é a defesa natural de um poder independente”.

Situando

Ele se reportava à recente derrota do deputado Hervázio Bezerra (PSB) para a presidência da Assembleia Legislativa, mesmo com o apoio do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB).