O martírio da aurora

Restrições

Os executivos (exceção de Renan Filho, do MDB de Alagoas, que não compareceu) também criticaram a proposta de reforma previdenciária.

As principais críticas foram relativas à idade mínima e ao tempo de contribuição.

´Dois brasis´

“Não podemos ter uma previdência que faça a população ter dois brasis. Um Brasil de quem consegue se aposentar e um Brasil de quem não consegue se aposentar”, argumentou o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB).

´Imexível´

“Essa proposta de reduzir de 65 anos para 60, entretanto reduzir o benefício para 40%, isso para a gente é inegociável”, afirmou o paraibano João Azevedo (PSB) acerca da mudança no BPC (benefício de prestação continuada).

Preservação

“Somos contrários, entre outros pontos, à ideia de retirar da Constituição as regras da Previdência Social, a chamada desconstitucionalização”, afirmou o anfitrião Flávio Dino (PCdoB).

Outro ´veto´

Entre os presentes também foi consensual o posicionamento contra o chamado regime de capitalização.

Razões

“Isso piora as contas do sistema vigente, além de ser socialmente injusto com os que têm menor capacidade contributiva”, sublinha o documento final do encontro.

Olhar…

Os governadores nordestinos externaram a preocupação com a PEC (emenda constitucional) que desvincula o Orçamento, anunciada dias atrás pelo ministro Paulo Guedes.

… Crítico

“É preciso fazer a verdadeira discussão sobre o Pacto Federativo. Não é simplesmente propondo desvinculação de orçamento que se vai rever de verdade a relação entre o governo federal, estados e municípios”, alertou Paulo Câmara.

Em discussão

A Assembleia Legislativa realiza hoje (9h) uma sessão especial para debater a Medida Provisória 871/2019 e a Proposta de Emenda à Constituição 06/2019, que tratam da reforma da previdência.

Proposta da deputada Cida Ramos (PSB).

Amanhecer

Novamente ontem a Operação Calvário II tirou o sossego de correligionários do governo estadual e espantou a opinião pública, mediante novas ações de busca e apreensão junto a endereços e pessoas ligadas à secretária de Administração do Estado, Livânia Farias, elo mais visível de ligação com a entidade Cruz Vermelha Brasileira, que faz a gestão de três unidades hospitalares do Estado.