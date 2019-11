O ´mago´ critica o ´mito´

Opção

Sobre o ex-governador Ricardo Coutinho, o deputado declarou que tem “respeito” por ele, que teve a nossa convivência. Mas ele fez opções e a política é escolher lado. E o nosso lado é ao lado de João Azevêdo”.

Bis

A deputada federal Renata Abreu (SP), presidente nacional do Podemos, renovou ontem, publicamente, o convite para que o governador João Azevedo (PSB) se filie à legenda.

Afinidade

“O João é uma pessoa que tem uma experiência administrativa, tem experiência política e tem um discurso muito alinhado com o Podemos, principalmente nessa questão de não ser extremo, de não ser extrema direita, nem extrema esquerda, de querer unir as pessoas, unir o país. Ele tem esse discurso pacificador que nos agrada muito”, justificou a deputada.

Duplo

A dirigente do Podemos ressaltou que o convite de filiação se estende ao senador Veneziano Vital (PSB).

Diferencial

“Veneziano é um grande amigo meu. Há muito tempo convido ele para estar no Podemos. Ele entrando no Podemos, além da qualidade que ele oferece, nos daria a maior bancada no Senado Federal”, enfatizou.

Cá entre nós

O controle do Podemos (ex-PTN) na Paraíba já é exercido – indiretamente – por Veneziano, através do vereador campinense Galego do Leite, e pela esposa do senador, Ana Cláudia.

Novos…

Os suplentes de vereador (e ex-vereadores) Marco Raia (atualmente no exercício do mandato) e ´Buchada´ se filiaram ontem ao PSD, legenda presidida no Estado pelo prefeito Romero Rodrigues, em evento partidário realizado em Campina Grande.

… Filiados

Quem igualmente ingressou na legenda foi o superintendente da STTP, Félix Araújo Neto.

´Coringa´

Sobre Félix, Romero afirmou em entrevista que ele chega “como um dos centroavantes que poderão entrar no jogo das próximas eleições, e que pode jogar em qualquer posição, porque é um cidadão extremamente qualificado”.

Com o ´tucano´

Anteontem, o prefeito campinense teve uma longa reunião (cerca de 1 hora) com o deputado Pedro Cunha Lima, presidente do PSDB na Paraíba.

“Conversamos sobre política e assuntos gerais”, resumiu Romero.