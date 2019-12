O jogo de empurra no STJ

O antigo homem da PGE

O ex-procurador geral do Estado, Gilberto Carneiro da Gama, apontado pelo Ministério Público como um dos principais arrecadadores de propinas na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB), foi objeto de reportagem do jornal O Estado de São Paulo.

Conforme a publicação, ele não só recebeu mesadas que somaram R$ 1,2 milhão, mas também teve viagens à Bahia e ao Rio de Janeiro pagas pelo operador da Cruz Vermelha do Brasil no Rio Grande do Sul, Daniel Gomes.