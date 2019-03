O idioma do vice

2 pontos

No caso da PB, os gastos com pessoal chegaram a 51% das receitas – o limite fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é 49%.

Subindo sem parar

O gasto com inativos representou quase a metade das despesas de Estados como São Paulo (49%), Minas Gerais (45%), Rio de Janeiro (43%) e Pernambuco (43%).

Por tabela

Amazonas, Ceará e Roraima são as unidades da federação que destinam maior fatia para o pagamento de terceirizados, 5% de suas despesas em cada um deles.

Tolerância

A LRF prevê punições para Estados que estiverem desenquadrados.

No caso do teto para gasto com a folha de pagamento, os governadores têm dois quadrimestres para se enquadrarem antes de sofrerem punições.

Da boca de…

“… A minha indignação é por ter servido como um soldado leal de todas as horas (…) disposto a matar ou morrer, e no fim da linha ser crucificado, levar um tiro nas costas. Simplesmente porque o senhor Carlos Bolsonaro (filho do presidente Jair Bolsonaro) fez uma macumba psicológica na cabeça do pai…” (Gustavo Bebianno, demitido do ministério na última semana).

Milhares

Reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo mostra que no ano passado foram identificadas mais de 12 mil fraudes no seguro DPVAT (seguro para danos causados por veículos automotores), que provocaram desembolsos da ordem de R$ 70 milhões.

O detalhe

No ano passado foram processados 597 mil pedidos de indenização.

Foco

A maior quantidade de fraudes foi detectada no Ceará, que tem a 9ª frota do País.

Fez história

Após mais de 7 milhões de unidades fabricadas, a empresa Honda consumou o fim da emblemática motocicleta CG 125, cuja fabricação teve início no Brasil em 1976.

Na ´pole´

Esse tipo de moto é o veículo mais emplacado na história do País, à frente do veículo Gol (6,7 milhões de unidades emplacadas até 2018) e do Fusca (mais de 3 milhões de unidades emplacadas).