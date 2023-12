Sábado é dia de poesia

“… E vou viver as coisas novas/ Que também são boas/ O amor, humor das praças/ Cheias de pessoas/ Agora eu quero tudo/ Tudo outra vez…” (música do inesquecível cearense Belchior).

´Do jeito que o diabo gosta´

É, pelo menos aparentemente, chocante a descoberta recente de que 43 mil armas ingressaram no Brasil, nos últimos 3 anos, ao custo de R$ 1 bilhão de 200 milhões, para ´equipar´ facções criminosas.

´Borrado´

Há algo – invocando uma música de Caetano Veloso – ´fora da ordem´ dentro do PSB na Paraíba.

Aparentemente, a sensação é de que o distanciamento entre o governador João Azevedo e o deputado federal Gervásio Maia, presidente estadual do partido, se dilata.

Bifurcação

Ou seja, num cenário mais tênue, as prioridades de cada um dos dois se desconectam à medida que se aproximam as duas próximas eleições.

O peso do voto

Em conversas com alguns interlocutores socialistas, emerge nas entrelinhas o sentimento de que Gervásio não é o ´presidente dos sonhos´ do governador para o PSB na Paraíba, e que ´apenas´ o voto que o deputado tem no plenário da Câmara Federal é o que mantém no cargo.

Incomum

Convenhamos que não é comum, para a cultura política paroquial, o encadeamento público e sistemático de posturas e de opiniões opostas dentro da mesma agremiação partidária.

Obediência

Em recente entrevista, Maia disse que “não há qualquer possibilidade, em qualquer cidade da Paraíba, de não seguirmos no partido as orientações do governador. O partido tem este sentimento de unidade”.

Ressalva

Mas o deputado prontamente se permitiu uma observação: “Agora, eu preciso dizer que em todo processo democrático, todas as opiniões precisam ser ouvidas e consideradas. E o governador faz isto. É uma característica do governador muitas vezes DEMORAR para tomar uma decisão, para amadurecer mais, conversar mais”.

Fissura

Seguiu Gervásio: “O governador já disse em várias entrevistas que deseja manter a aliança com o prefeito Cicero Lucena (JP). Mas tem uma ala do partido que defende a candidatura própria”.

Exemplo ´caseiro´

O deputado observou na ocasião que o presidente municipal do PSB, Tibério Limeira, “é o secretário de Administração, da estrita confiança do governador, conhece com profundidade a realidade política de João Pessoa e do Estado”, e comunga das restrições à postura de Cícero.

Cabeça de chapa

“O próprio Cicero não vai querer um partido (PSB) pela metade”, sublinhou Maia nas idas e vindas retóricas, com um arremate ainda mais inflamável: “Eu defendo que o PSB tenha candidato a governador”.

´Desenhando´

Ter candidatura própria a governador significaria não lançar a candidatura do próprio João Azevedo a senador.