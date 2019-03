O ´dono do cofre´

Radical

“A desvinculação que eu quero é total. Aí vamos ver quanto dá, mas vou tentar. Os políticos têm de assumir as suas responsabilidades, as suas atribuições e os seus recursos. Eles são gestores públicos e sabem o desafio que têm.

Imobilizado

“Hoje o cara está sentado lá numa prefeitura, no governo do Estado, vendo subir isso, subir aquilo, sendo obrigado a fazer isso, fazer aquilo, e percebendo que ele não manda nada. Eles têm de mudar isso, assumir o protagonismo.

Definir…

“Ele (pacto) vai ter duas dimensões importantes. Uma é de curto prazo, sim. Tem de vir um ´balão de oxigênio´, mas ele é condicionado às reformas em nível estadual e municipal. É uma antecipação de receitas para quem fizer o ajuste.

… Prioridades

Por isso é que preciso desamarrar, desindexar, desvincular os orçamentos. Se você devolver o poder de decisão para os prefeitos e governadores, eles vão poder fazer o que é mais urgente para cada um.

Como vai funcionar

“Vou dar um exemplo que já está sendo analisado. Um Estado está fazendo um programa de ajuste que parece que vai assegurar a ele R$ 4 bilhões. Então, em vez de ele ter os R$ 4 bilhões lá na frente só, ele poderá ter uma antecipação entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões, para sobreviver enquanto seu pacote não funciona.

´Faxina´

“Vou privatizar, reduzir dívida. Todo mundo bateu palma quando a Petrobras vendeu ativos, reduziu a dívida e passou a valer dez vezes mais. Eu quero fazer isso com os ativos do Estado, inclusive os imóveis. Nós temos metas.

Limites

“Eu gostaria de vender tudo (estatais) e reduzir dívida. Agora, quem tem voto não sou eu, é o presidente. Aí ele diz: ´Não vai vender a Petrobras, não vai vender o Banco do Brasil…´

Cronologia

“Se a Previdência vai quebrar o Brasil, enfia a (reforma da) Previdência. Ah, os governadores e prefeitos estão desesperados. Enfia o pacto federativo. Aprovamos os dois? Aprovamos. Começa a simplificação dos impostos. Aliás, nós vamos começar a disparar tudo ao mesmo tempo.

Setor industrial

“Queremos um choque de reindustrialização com energia barata.

Militares



“Todo mundo tem de estar dentro (da reforma previdenciária). Se os militares ficarem fora da conta, ninguém vai entender. Estamos indo para o sacrifício.

Meta

“Se não der (reforma da Previdência) uma economia de R$ 1 trilhão, estaremos assaltando as futuras gerações. Vamos deixar os pequenininhos pagando para a gente de novo. Vai estourar o regime. Tem um custo de transição. Tem de ter potência fiscal.

Supressão

“A segunda exigência para viabilizar o sistema é acabar com os encargos trabalhistas. Essa reforma é só o começo. Vamos mexer mais. Já, Já. Mas primeiro eu preciso de uma potência fiscal para ter fôlego.

Pobreza

“A primeira coisa que estamos fazendo pelos pobres é assegurar todas as aposentadorias dos pobres, que iriam acabar com esse regime de privilégios. A segunda coisa que vamos fazer é dar um choque de emprego no País. Vamos reduzir e simplificar os impostos.

BPC

“Cada medida tem uma razão. Se quem não contribuir ganhar a mesma coisa daquele que contribuiu, ninguém vai contribuir. O BPC (Benefício de Prestação Continuada) tem de ser o seguinte: o cara não contribuiu, ganha um pouco menos do que quem contribuiu. Em compensação, o governo dá o benefício antes. Tem de ter uma diferença. Eu acho que, se em vez de fazer 60 anos (idade para começar a receber o benefício) e 70 anos (para ter o salário mínimo) colocar 62 anos e 68 anos, passa no Congresso. Além disso, se o valor de R$ 400 for para R$ 500 ou R$ 600, passa”.