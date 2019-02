Situando

A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas entre quinta-feira (21) e sábado (23) em 137 municípios de 25 unidades federativas.

´Voltei´

Para ´matar as saudades´ da Casa, o deputado federal Frei Anastácio (PT) apareceu na sessão de ontem da Assembleia Legislativa.

´Confissão´

O petista externou o seu desapontamento com o governador João Azevedo (PSB): “Eu esperava que o PT estivesse sendo mais respeitado no governo. É um posicionamento pessoal, não é algo que eu conversei com o partido. Acho que o trato deveria ser diferenciado. Acho que o governo tratou o PT com indiferença”.

´Avisa lá´

O frei ainda cunhou uma frase para o futuro: “Daqui a quatro anos ele (João) vai querer voltar ao governo”.

Desfecho

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) concede entrevista hoje pela manhã no Ipsem para informar a decisão da PMCG acerca do contrato que tem com a empresa pernambucana Aliança (envolvida numa recente operação da Polícia Federal), que executa o Maior São do João Mundo.

O detalhe

Tudo indica que o contrato será desfeito.

Queda livre

A ANP (Agência Nacional de Petróleo) divulgou um levantamento mostrando que há 18 semanas consecutivas o preço da gasolina tem caído na maior parte do Brasil.

Da boca de…

“… Pra mim, está cada vez mais claro que o Lula está sequestrado, e não preso…” (deputado federal Carlos Zarattini – PT/SP).

Pulsação

Na quinta-feira da próxima semana, por solicitação do deputado Raniery Paulino (MDB), a Assembleia Legislativa promoverá uma audiência pública para tratar da fusão de vários órgãos da administração estadual.

Todos à mesa

O Senado agendou para a 3ª semana de março um debate com os 27 governadores, representantes da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), Confederação Nacional de Municípios (CNM) e com os prefeitos das capitais para discutir o pacto federativo.

Destravado

Ainda sobre o Senado. Com a participação direta do senador Veneziano (PSB), foi aprovada ontem a autorização para que o Governo da Paraíba contrate um empréstimo no valor de US$ 50 milhões junto ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird).