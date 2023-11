Lupa

Ao longo de 44 páginas, o desembargador detalha e aprecia a apuração já realizada pelo Ministério Público da Paraíba acerca de desvios milionários feitos em desfavor da referida instituição, com indícios de envolvimento de mais pessoas e entidades, algo a ser atestado com o avanço das investigações.

Garimpo

A seguir, um resumo – sem juízo de valor nem comentários – dessa fundamentada decisão do magistrado, que apreciou um recurso do Gaeco (Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado), em função da não concessão da supressão de liberdade por parte do juiz titular da 4ª Vara Criminal da Capital, José Guedes.

O detalhe

São três entidades com administração entrelaçadas: Instituto São José, Hospital Padre Zé e Ação Social Arquidiocesana.

Embasamento

O desembargador começa relatando em sua decisão o que argumentou e apurou o Gaeco.

Segue um sumário do que inseriu na edição.

Marco zero

“O ponto de partida desta empreitada investigativa foi o Inquérito Policial no 010/2023, que ensejou a ´Operação Pai dos Pobres´, cuja gênese está na apuração de um furto massivo de 600 (seiscentos) equipamentos eletrônicos destinados ao Hospital Padre Zé.

Decisão agravada

Em seguida, o MPPB resgata trechos da decisão contestada do juiz de 1º grau, que não acolheu o pedido de prisão preventiva.

Eis o que argumentou o juiz José Guedes.

Sem sinais

“Na hipótese em estudo, apesar da gravidade dos fatos, não houve demonstração, calcada em fatos concretos, de que a liberdade dos representados colocará em risco a ordem pública, prejudicará a instrução probatória ou frustrará a aplicação da Lei penal, a ponto de serem eles privados de suas liberdades.

Antecedentes

“Ora, os antecedentes juntados a este procedimento demonstram que eles não registram outro processo criminal, sendo primários, o que afasta, ao menos em tese, a hipótese de reiteração criminosa, apta a sedimentar decreto de prisão preventiva.

Sem ameaças

“Não há notícias de que estejam ameaçando testemunhas ou apagando provas. Nesse último aspecto, as cautelares já deferidas se encarregaram de apurar o rastro financeiro deixado pelos investigados.

Afastamento

“Quanto a alegada necessidade de se ´estancar a sangria’, registro que os três investigados já foram afastados de suas funções nos estabelecimentos afetados, de maneira que não seria a hipótese de prisão para interromper a continuidade dos crimes, em tese, praticados.

Usufruto

“Registro ainda que o cuidado para os investigados não usufruírem dos bens desviados ilicitamente, em tese, não serve para respaldar a prisão preventiva, pois existem outras medidas que podem ser implementadas para evitar isso, inclusive de maneira mais efetiva do que a custódia cautelar.

Antecipação de pena

“Por fim, a gravidade concreta da conduta (por mais perplexidade que gere) não é motivo suficiente para alicerçar decisão de custódia preventiva, sob pena de se estar antecipando uma pena, o que é vedado pela lei processual penal vigente.”

“Macrocriminalidade”

Os representantes do Gaeco ponderam no recurso ao desembargador que há um contexto de macrocriminalidade”, e que “restou demonstrado nos autos e petição exordial que os requeridos estavam envidando esforços para apagar os rastros dos ilícitos.

“Orquestração”

Seguem trechos do recurso do Gaeco: Consta ainda que “os aparelhos celulares apreendidos também demonstram uma orquestração dos alvos no sentido de aparentemente apagar os rastros dos malfeitos, combinando para troca dos telefones, mudança de senhas dos e-mails institucionais, dentre outras atividades que apontam para um conluio criminoso em defesa da manutenção das coisas como estão.

´Limpa´

“Pelo que se observa claramente, e o relatório anexado aponta tecnicamente, o investigado Egídio Neto apagou quantidade considerável de mensagens, de inúmeros outros contatos, almejando tirar do conhecimento do Poder Judiciário a forma como tocou a empreitada criminosa, antes de entregar seu aparelho telefônico.

Reação

“Os principais beneficiários de desvios milionários praticados por uma Organização Criminosa voltada ao esfacelamento de uma instituição de saúde voltada à garantia da saúde dos mais necessitados, demanda uma resposta à altura, visando estancar a sangria e impedir a reiteração do ciclo delitivo.

Recorrência

“(há evidências de) pretensos atos de corrupção perpetrados pelos acusados. Tais atos, reiterados e habituais não apenas corroem o bem-estar social, mas também abalam a confiança no sistema judiciário.

Gravidade

“O quadro é ainda mais grave quando se pondera que os desfalques, perpetrados ao longo de um período indefinido só foram parcialmente estancados pela intervenção dos órgãos de persecução penal. Esse cenário impõe, de maneira incontornável, a necessidade de concessão da medida cautelar pleiteada para restaurar a credibilidade das instituições e salvaguardar a ordem pública.

Engrenagem

“Um contexto de criminalidade organizada, donde as ações investigadas envolvem o desvio de recursos de origem pública, por intermédio de um imbrincado esquema de fraudes e pagamento de propinas a funcionários das respectivas entidades, culminando num aumento exponencial do patrimônio individual daqueles que atuavam com domínio do fato na macroestrutura do grupo criminoso.

Desde o começo

“Foram identificados mais de trinta atos (em tese) ilícitos, cometidos, pelo grupo criminoso liderado pelo Padre Egídio. As averiguações iniciais já trazem à tona indícios de irregularidades desde o início da gestão de Egídio no ano de 2013 até os tempos atuais, evidenciando um crescimento patrimonial desproporcional durante sua administração.

Imobilizado

“Acrescenta-se a essa narrativa a descoberta de vinte e nove imóveis registrados em seu nome em diversos estados da federação.

Misturada

“(Há) uma verdadeira confusão patrimonial entre os bens dos institutos (que também eram públicos) e os particulares do grupo criminoso.

Lema

“O recurso desfalcado vem do cuidado com os mais vulneráveis, da prestação médica às comunidades carentes, ferindo de morte a lição primordial do Padre José Coutinho, fundador do instituto, e para muitos a figura que mais representa o desprendimento com o material e o amor com os humildes: ´Não esqueçam dos meus pobres´.

“Ganância”

“Os vulneráveis (pessoas mais pobres), no caso em testilha, foram esquecidos, enganados e desprovidos do pouco que lhes eram confiados. A ganância, marca da gestão exercida por Egídio deixou o Hospital Padre Zé em situação de penúria, com débitos estimados em R$ 2.343.723,66.

´Raspou o tacho´

“Contas que deveriam estar abastecidas para a execução de convênios firmados com o Estado da Paraíba até dezembro de 2023 estavam zeradas em setembro de 2023. Dos relatórios de contabilidade feitos em 2021 e 2022, apontam-se prejuízos na casa dos milhares de reais, por ano.

Desproporção

“Observe-se que até o presente momento não é possível estimar o valor total do desfalque perpetrado por Egídio em face do instituto. No entanto, a auditoria foi capaz de verificar que entre 2021 e junho de 2023, Egídio movimentou a imensa quantia de R$ 4.510.234,77, valor manifestamente superior ao abarcado pelos seus rendimentos lícitos, que dentro de uma análise mensal observam uma média de R$ 15.662,69.

Empecilhos

“Segundo depoimento da contadora do Hospital Padre Zé, Raquel, colhido na fase investigatória, destacou que todas as operacionalizações financeiras eram feitas de modo a dificultar o caminho do dinheiro.

Bate e volta

“Registrou (a contadora) que os ordenadores de despesas (pessoas que assinavam os cheques) … na sua maioria das vezes eram feitos cheques de altos valores (entre R$ 50.000,00 e R$ 200.000,00) para que fossem sacados em dinheiro, na boca do caixa. Nesse mecanismo financeiro, o cheque sacado era intitulado como a primeira saída de caixa, enquanto o valor em espécie (sacado) era a entrada de caixa.

Nova destinação

“Na tentativa desesperada de se justificar esses desfalques das contas e o verdadeiro deságue dos recursos do Hospital para os proveitos pessoais dos representados, é que se criou uma nomenclatura dentro da contabilidade (uma nova espécie de rubrica) do Hospital Padre Zé de “côngruas e espórtulas”.

Demonstrativo

“A título exemplificativo, as saídas de dinheiro público para o patrimônio particular de Egídio em 2021 foi de aproximadamente 1,9 milhão de reais, e em 2022 foi de aproximadamente 1,6 milhão de reais.

Compensação

“Egídio determinou a aquisição de um veículo GM/SPIN 2022 para Jannyne por R$ 122.000,00, pagos em espécie. Em seguida, determinou locação do veículo ao Instituto São José, mediante o pagamento da contraprestação mensal de R$ 3.572,00, sendo que o veículo sempre permaneceu como sendo de uso exclusivo do núcleo familiar de Jannye, o que caracteriza verdadeira fraude institucional.

Adega

“Egídio adquiriu, com recursos do instituto, apenas no ano de 2022, R$ 109.980,00 em bebidas alcoólicas (vinho) de Vânia Rodrigues, funcionária da empresa Grand Cru. No ano de 2023, este valor alcança R$ 10.000,00.

Grife

“Foi verificado que Egídio, utilizando verbas do instituto, dispendeu R$ 15.000,00 em óticas situadas na cidade de São Paulo.

Sonegação

“Egídio percebeu nas suas contas pessoais a quantia mínima de R$ 4.510.234,77, o que consubstancia uma renda mensal média de R$ 140.944,83, quantia esta extremamente divergente daquela legitimamente declarada, inclusive perante Fisco Federal.

Ambientação

“Durante o cumprimento das ordens de busca e apreensão autorizadas pelo juízo da 4a Vara Criminal foi verificado que todos os imóveis de propriedade de Egídio possuíam adornos luxuosos, tais como obras de arte, artes sacras, cristais, eletrodomésticos, equipamentos domésticos, peças de vestuários e acessórios no geral.

Dois fornecedores

Até o momento, foi apurado um gasto de R$ 358.550,00 apenas em um único antiquário especializado em arte sacra, além de diversas obras de arte oriundas do atelier Zuleide de Carvalho, por onde foi localizado o gasto de R$ 80.400,00.

Plus

“Além da enorme quantia movimentada pelas contas de Egídio, Amanda (tesoureira) efetuava, mensalmente, o pagamento dos gastos mensais de Egídio, decorrentes das taxas condominiais dos 29 imóveis, pagamento de dois caseiros da granja, faturas de cartão de crédito e outros gastos em geral.

Não entregues

“A aquisição fraudulenta e o pagamento de 38 monitores multiparamétricos para o Hospital Padre Zé, efetuados com recursos oriundos do convênio 039/2021 da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Os registros de pagamento, que somam o valor de R$ 363.926,00, não coincidem com o inventário do setor de patrimônio do referido hospital, o qual não aponta a existência desses equipamentos, cruciais para o tratamento de pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave, especialmente em contexto de pandemia de COVID-19.