Protocolo

O (ainda) vereador campinense Waldeny Santana já protocolou um recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral contra a cassação do seu mandato, determinada pela Corte na semana passada.

Carão…

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, passou a cobrar publicamente uma redução de preços de combustíveis pela Petrobras.

… Público

“Eu fiz essa manifestação ao ministro da Casa Civil (Rui Costa). Eu acho que é importante, respeitando a governança da Petrobras, respeitando a sua natureza jurídica, mas já está na hora de puxarmos de novo a orelha da Petrobras”, afirmou Silveira.

Na ponta do lápis

Em entrevista ao canal de notícias Globonews, o ministro de Minas e Energia projetou que há condições de redução do valor do diesel entre R$ 0,32 e R$ 0,42 por litro, e da gasolina, de R$ 0,10 a R$ 0,12 por litro.

Fritura

Na edição de ontem, o jornal O Globo noticiou que o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, está na iminência de ser afastado do cargo.

Da boca de…

“… Eu não costumo me posicionar sobre posições de partidos. Eu tenho com o PSB uma relação institucional desde o meu retorno (à política). A liderança maior do partido é o governador João…” (prefeito Cícero Lucena, PP/JP, sobre as constantes farpas de dirigentes socialistas ao seu projeto de reeleição).

Preparativos

A direção estadual do União Brasil já iniciou a organização para a solenidade de filiação do prefeito campinense Bruno Cunha Lima, no dia 16 de dezembro.

Transição

Como um assunto puxa outro, muito em breve deverá ocorrer uma mudança no comando nacional do União Brasil, com o advogado Antônio Rueda sucedendo na presidência o deputado Luciano Bivar (PE).

Por aqui

Ex-candidato a vice-presidente da República na chapa do então presidente Jair Bolsonaro, no ano passado, o general Braga Neto estará em João pessoa para participar de um seminário promovido pelo PL local.

Dito de outro jeito

O general – cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral – vem participar de uma espécie da largada na pré-campanha do prefeitável (e ex-ministro da Saúde) Marcelo Queiroga.