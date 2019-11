O ´calo´ de Lula

Interrogação

“Existiria o bolsonarismo sem as escolhas do Lula? A gente não pode ser contra o Bolsonaro sem entender as causas, porque o Bolsonaro é descartável.

Iguais

“O petista fanático não é racional. Ele é um bolsominion, de sinal trocado. Igualzinho, rigorosamente. Para eles, Lula pode andar pelado, bater na mãe, que eles defendem.

Sem respeito

“Que importa que eu tenha sido aliado por 21 anos, e Lula chorando dizer que fui o amigo mais leal a ele, no escândalo do mensalão. Sabe o que eles fazem? Recrutaram da escória da direita brasileira a serviço da esquerda para fazer esse trabalho, e trucidaram a dignidade da Marina Silva, do Plínio de Arruda Sampaio (ex-presidenciável do PSOL). Mas eles não vão me empurrar para a direita.

Cúpulas

“As elites empacotaram (Fernando) Collor de Mello, um corrupto ancestral, como um moralista. Culpa das elites. O mesmo que fizeram com Bolsonaro, que é um amoral, e corrupto, na dimensão que pôde.

O imponderável

“Nenhum de nós dava um centavo furado pela eleição do Bolsonaro. Representava o antipetismo tosco, uma persona política tão absurda. Achávamos que íamos triturá-lo no debate. Aí leva uma facada. Pronto.

Presságio

“Vejo que teremos uma crise tão grave – que já estamos na verdade – tão profunda e complexa, com poder de combustão tão grande, e com reviravoltas tão espetaculares, que quem fizer uma aposta no futuro do Brasil é um descuidado.

Aproximação

“Com Rodrigo Maia (DEM-RJ, presidente da Câmara Federal) só tenho tido alegrias, ele está fazendo história. A gente não precisa ter afinidade, precisamos ter confiança. Diferente do Lula.

Inconfiável

“Lula (o que promete) de manhã não serve de tarde, é um enganador profissional. Aí sistematizamos conversa com PSB, Rede e PV. Reunimos os líderes, todos os dirigentes e combinamos uma dinâmica. Onde um de nós quatro tiver mais chance os outros três apoiam.

Luciano Huck

“Eu sou contra estagiário na Presidência da República, não interessa se pela direita ou esquerda. Presidência da República é para profissional treinado.

Eduardo Bolsonaro

“Ele é um boçal, opinião dele e tolete de esterco é a mesma coisa.

Sai pra lá

“Com esta burocracia do PT não quero nem ir pro céu.

Marionete

“O coitado do (Fernando) Haddad é saco de pancada e matéria para qualquer uso. E se submete a esse tipo de coisa. O Lula está dando corda ao (Guilherme) Boulos (do PSOL). É um filme velho que eu conheço.

Retórica

“Quantas vezes ele (Lula) disse ‘você é meu candidato, o único cara que foi leal comigo. O resto só quer me explorar’… aos prantos com dona Marisa, Patrícia Pilar, minha ex-mulher, com os filhos, a gente jogando baralho.

Extremo

“Estou preocupado com o Brasil como nunca estive na minha longa vida pública”.