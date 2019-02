O ´anestésico´ de João

Sem muita promessa

João foi comedido nos próximos passos do governo de ´continuidade´, dando ênfase às obras relacionadas aos recursos hídricos e à decisão de fazer com que o projeto Costa do Sol – infraestrutura turística para João Pessoa e outros municípios – “saia do papel”.

Versão

Discurso à parte, a grande motivação dos jornalistas era saber do governador a sua reação diante das denúncias contra a Cruz Vermelha (RS), que resvalam na administração estadual por força dos hospitais que ela administra.

Narrativa

“Na verdade, a investigação continua acontecendo. Primeiro, não se pode nem julgar nem condenar por antecipação. Os dois secretários citados na matéria (programa Fantástico do último domingo, com referências a Livânia Tavares, da Pasta da Administração, e Waldson Souza, do Planejamento) foram objeto de um mandado de busca para a recuperação de documentos que o Ministério (Público) entendeu fazer. Isso não significa, absolutamente, culpabilidade de quem quer que seja”, discorreu.

Contexto temporal

Segundo João, “não é dessa forma que se trata as coisas, até porque os fatos que levaram a essa decisão referem-se, por exemplo, ao fato de Waldson ter sido secretário de Saúde em 2011 e 2012. E ao fato de a secretária de Administração ter feito um trabalho de licitação à época da contratação. Ou seja, não se trata de dúvidas com relação ao trabalho feito pela Cruz com relação à Secretaria de Saúde”.

Ficam

Azevedo disse que “não há a pretensão” de afastar dos cargos os dois referidos secretários.

Interveniência

Ainda de acordo com o socialista, “o processo está sendo tratado como precisa ser tratado. O governo do estado não foi citado nem envolvido em nada. Nós tomamos providências, inclusive com a intervenção, para preservar o serviço que precisa ser prestado”.

Desvirtuamento

“Não está em discussão – sublinhou João – o modelo de contratação de OS (organização social), porque esse foi o modelo que tirou o Hospital de Trauma do caos que ele era em 2011 para a situação atual. É um hospital que presta, efetivamente, serviços à população de excelente qualidade. Feche aquele hospital que você vai ver o que vai acontecer com a saúde do Estado, principalmente da região metropolitana. A discussão não é essa. O modelo está correto”.

Dois…

Para o governador, “é preciso que se levantem algumas questões e a interventoria está levantando, para ver se há algum tipo de problema na relação entre a Cruz Vermelha e seus fornecedores. Não é a relação entre governo e Cruz vermelha”.

… Polos

“É entre a Cruz Vermelha e seus fornecedores, que o objeto dessa investigação que começou no Rio de Janeiro”, reforçou.

Afastamento

O governador disse que o servidor mostrado na reportagem recebendo uma caixa de embalagem de vinho (presumivelmente com dinheiro) pediu exoneração do cargo, “porque se sentiu incomodado diante da situação. E eu atendi prontamente”.

Sem temor

Sobre a eventual instalação de uma CPI, o socialista respondeu que “é uma decisão da Assembleia. O governo não tem nada com isso. Vejo com a maior tranquilidade”.