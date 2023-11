Comunhão partidária

Na mesma semana em que anunciou que a sua esposa (Taciana) vai disputar a Prefeitura de Bayeux pelo PSB, o deputado estadual Felipe Leitão (PSD) antecipou que pretende disputar um novo mandato, em 2026, também pelo PSB.

Cupular

O presidente da (FIEP) Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, Francisco de Assis Benevides Gadelha, tomou posse ontem, em Brasília, no cargo de diretor financeiro na nova diretoria da Confederação Nacional da Indústria – CNI.

´Acima do céu´

As ações que tramitam no Judiciário brasileiro contra o governo federal passam de 4 trilhões de reais.

Tititi

Na fase de aproximação – e de elogios mútuos – que vivem nos últimos dias, os vereadores campinenses Marinaldo Cardoso (presidente) e Alexandre Pereira (vice-líder do governo) tiveram um diálogo reservado, anteontem, antes da solenidade de entrega de subvenções a entidades filantrópicas.

Sobrevida

Marcos Ribeiro, residente fora do Estado, foi mantido na presidência provisória do PDT na Paraíba, por decisão da cúpula nacional do partido.

Na retaguarda

Os demais cargos na nova direção passam a ser ocupados por pessoas próximas e/ou da simpatia do governador João Azevedo (PSB).

Subdivisões

São os casos dos vice-presidentes: Charles Camaranhense (prefeito de Cuité), Emilia Correia Lima e o a advogado campinense André Ribeiro.

Quatro mãos

“Recebo essa incumbência com muita responsabilidade e o sincero desejo de trabalharmos coletivamente com os novos integrantes, tudo em nome da construção do partido que desejamos. Não tenho dúvidas de que, juntos, faremos o partido chegar aos 223 municípios”, comentou Ribeiro.

Mudou a rota

É importante registrar que o PDT, até poucos dias, estava ´apalavrado´ para o prefeito Cícero Lucena (PP), representado por sua esposa Lauremília.

Afirmativo

Na percepção do deputado-presidente Adriano Galdino (Republicanos), o governador passa a ter “um partido para chamar de seu”, o que sugere o envio de “recados” indiretos.

Para quem?

“(João) Manda um recado para direção estadual do PSB; para a direção nacional do PSB. A partir de agora, o deputado Gervásio Maia (presidente do PSB/PB) e Carlos Siqueira (presidente nacional do PSB) vão escutar o governador com mais cuidado”, discorreu.