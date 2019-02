Números grandiosos

Alijamento

Para o deputado Moacir Rodrigues (PSL) – irmão do prefeito Romero Rodrigues -, a PMCG deve afastar a empresa Aliança da organização do Maior São João do Mundo, devido às denúncias feitas pelo Ministério Público Federal em Pernambuco.

Ontem

Um dos poucos momentos de consenso nesse começo de legislatura na Assembleia Legislativa da Paraíba foi sobre a definição das comissões permanentes, que foram formadas de forma suprapartidária, inclusive a eleição do presidente e vice de cada uma delas.

´Cabeças´

Nas duas principais, temos Wilson Filho (PTB) como presidente da Comissão de Orçamento e Buba Germano (PSB) como vice.

Pollyanna Dutra (PSB) será a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), tendo como vice-presidente Ricardo Barbosa (PSB).

O detalhe

Aparentemente, a deputada Estela Bezerra (PSB) não gostou do fato de não ter sido reconduzida à presidência da CCJ.

Vem aí

A empresa Samsung consumou o que havia anunciado há algumas semanas: apresentou um telefone com tela dobrável, chamado de ´Fold´ (dobrável). Fechado tem 4,6 polegadas e 7,3 polegadas quando aberto. Será vendido a partir do final de abril.

O preço não está ´dobrado´: 2 mil dólares.

Ordem do dia

A Igreja Católica inicia hoje o maior encontro de sua história sobre abusos sexuais: cerca de 190 religiosos, representando 114 conferências episcopais nacionais estarão tratando do tema no Vaticano.

Garimpo

A versão eletrônica do jornal O Estado de São Paulo condensou os principais números referentes à reforma previdenciária.

A proposta terá impacto de R$ 1,1 trilhão em dez anos, sendo R$ 161 bilhões ainda no atual governo.

Retalhamento

O anunciado projeto para tratar do regime próprio dos militares adicionaria uma economia de R$ 28 bilhões até 2022, chegando a R$ 92,3 bilhões até 2028.

Somadas, o impacto total seria de R$ 1,164 trilhão em dez anos.

Maior fatia

A maior parte do esforço – R$ 687,4 bilhões – ficará nas costas dos trabalhadores comuns, que contribuem no regime geral do INSS.