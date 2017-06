Novo slogan nacional

´Tour´

No até aqui impecável voto do ministro paraibano do TSE (a sua conclusão ocorrerá hoje), foi possível fazer um nefasto passeio pelo submundo das fontes de financiamento das campanhas politicas no País, uma engrenagem com os requintes de uma ´linha de produção´ industrial devidamente automatizada.

Abundantes

“As provas são oceânicas” – exclamou Herman, para sublinhar que “é um milagre que nós estejamos aqui apurando esses fatos”, algo só possível – admitiu o ministro – devido às chamadas delações premiadas e ao desmedido empenho do juiz coordenador da Operação Lava Jato, Sérgio Moro.

Espanto

“É um panorama inimaginável” – atestou o ministro do TSE (e do Supremo) Luiz Fux.

Adjetivo

Ao comentar o ´didático´ voto de Herman Benjamin, a jornalista Cristiana Lobo (Globonews) disse que “a condução é exemplar”.

Expurgo

A postura sinalizada ontem por quatro dos sete ministros da Corte Eleitoral foi evidente, apesar de não terem proclamado os seus votos: a volumosa delação dos ex-executivos da Odebrecht deve ser deixada de lado, ou seja, ignorada nessa ação que visa cassar a chapa Dilma/Temer.

Miopia

É como se – figurativamente – a maioria do TSE decidisse literalmente abolir a cognominada ´delação do fim do mundo´ e, por conseguinte, evitar o apocalíptico desfecho de uma chapa financiada – predominantemente – por recursos espúrios.

´Carão´

“Não se pode julgar sem atentar para a realidade política que se vive hoje. Somos uma Corte. Avestruz é quem enfia a cabeça no chão”, alertou o ministro Luiz Fux.

Paralelo

Num dos poucos momentos de coesão com a relatoria, o ministro Gilmar Mendes (favorável ao ´sumiço´ da delação da Odebrecht) reconheceu que o escândalo do ´mensalão´ (do Governo Lula) hoje “teria que ser julgado num juizado de pequenas causas”.