Novas ´exumações´

Demanda

Em requerimento protocolado na ALPB, Adriano Galdino solicitou ao DER a conclusão da PB-100, que liga as cidades de Fagundes e Queimadas.

GNV

Já o deputado Raniery Paulino (MDB) requereu à PB-Gás e ao governo estadual a reavaliação da política de reajuste do gás natural no Estado.

Ponto final

O ministro da Economia, Paulo Guedes, renovou a defesa do fim da isenção de contribuição previdenciária dada a produtores rurais que exportam.

Calculadora

Conforme os seus cálculos, essa renúncia reduz anualmente R$ 7 bilhões do caixa do INSS.

Transição

A direção nacional do Partage está em vias de promover mudanças nas direções de seus shoppings, entre os quais o de Campina Grande.

Stop

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) confirmou ontem o que APARTE já havia sinalizado: o rompimento do contrato com a empresa Aliança (PE), envolvida na Operação Fantoche, para a realização dos Maior São João do Mundo deste ano.

Afago

Ao comunicar a decisão, durante entrevista, RR elogiou a atuação da Aliança na organização da festa junina: “Serviço de extraordinária qualidade”.

Sem juízo de valor

O chefe do Executivo frisou que a rescisão não comporta qualquer tipo de julgamento sobre a atuação da Aliança em outras atividades, até porque “não se pode condenar ninguém por antecipação”.

“Não vou jogar pedra em quem quer que seja”, acentuou.

Estanques

Ele disse que cabe à empresa “prestar os esclarecimentos necessários”, realçando em seguida que “não há vinculação” do fato denunciado nacionalmente com “com eventos locais”.

Sem fluxo

O prefeito informou que “a PMCG não recebe dinheiro” do Ministério do Turismo para a promoção do São João desde 2013, e que em sua gestão o município foi condenado a devolver cerca de R$ 6 milhões devido à falta de prestação de contas em gestões anteriores.

Modalidade

A solução encontrada pela PMCG – com o aval do Tribunal de Contas do Estado – é a realização de um pregão presencial no próximo dia 14 de março para os interessados em executar o projeto da festa deste ano e de 2020.

“É a solução viável, rápida e legal. O evento vai acontecer de toda forma”, ressaltou.