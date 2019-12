No ´molho´ até fevereiro

Tradução

O detalhe

Garimpo

A coluna cultiva a tradição de publicar anualmente, no dia 26 de dezembro, o resumo das pregações do papa inerentes à celebração do Natal.

É o que segue, começando pela missa celebrada na noite do dia 24.

Transformador

“É o amor divino, o amor que transforma a vida, renova a história, liberta do mal, infunde paz e alegria. Esta luz é Jesus.

Amor ilimitado

“Enquanto aqui, na terra, tudo parece seguir a lógica do dar para receber, Deus chega de graça. O seu amor ultrapassa qualquer possibilidade de negócio: nada fizemos para o merecer, e nunca poderemos retribuí-lo”.

Compulsório

“O Natal nos lembra que Deus continua a amar todo o homem, mesmo o pior. Este amor independe de nossas obras, boas ou ruins. O seu amor é incondicional.

Perseverar

“Não perder a esperança, não pensar que amar seja tempo perdido.

O que importa

“Diante desta graça de Deus, não nos resta que acolher este dom entregando-se a Ele. Não há desculpas: os problemas da vida, os erros da Igreja, o mal que existe no mundo. Tudo passa em segundo plano diante do amor de Jesus por nós.

Agradecer

“Frequentemente, porém, as nossas vidas transcorrem alheias à gratidão. Hoje é o dia justo para nos aproximarmos do sacrário, do presépio, da manjedoura, e dizermos obrigado.

Gesto

“Não esperemos que o próximo se torne bom para lhe fazermos bem, que a Igreja seja perfeita para a amarmos, que os outros tenham consideração por nós para os servirmos. Comecemos nós. Isto é acolher o dom da graça.”

Benção do dia de Natal

É a chamada mensagem Urbi et Orbi (à cidade de Roma e ao mundo), proclamada no dia 25.

Significado

“Nesta noite, do ventre da mãe Igreja, nasceu de novo o Filho de Deus feito homem. O seu nome é Jesus, que significa Deus salva.

Salvação

“O Pai, Amor eterno e infinito, enviou-O ao mundo, não para condenar o mundo, mas para o salvar (cf. Jo 3, 17).

Corporificação

“Aquele Menino, nascido da Virgem Maria, é a Palavra de Deus que Se fez carne; a Palavra que guiou o coração e os passos de Abraão rumo à terra prometida, e continua a atrair aqueles que confiam nas promessas de Deus (…) É Palavra mais luminosa do que o sol.

Luz

“É verdade que há trevas nos corações humanos, mas é maior a luz de Cristo; há trevas nas relações pessoais, familiares, sociais, mas é maior a luz de Cristo; há trevas nos conflitos econômicos, geopolíticos e ecológicos, mas é maior a luz de Cristo.