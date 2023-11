Origens

Radicada há muitas décadas em São Paulo, a deputada federal Luíza Erundina (Psol) destinou R$ 2 milhões à Paraíba, seu estado natal.

Quem vai à luta

A secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Rosália Lucas, disse ontem no Jornal da Manhã da Rádio Caturité FM (104.1) de Campina Grande, a maior audiência regional, que não está no seu radar a disputa da prefeitura campinense no ano que vem.

“A nossa candidata é a senadora Daniella Ribeiro”, enfatizou.

´Missionária´

Mas Rosália ressalvou que é uma militante do PSD, “com muito orgulho”.

Conversações

Na parte administrativa da entrevista, a secretária relatou que juntamente com o secretário executivo da Fazenda, Bruno Frade, já realizou quatro reuniões com executivos da empresa aérea Latam visando ampliar as ofertas de voos no Estado.

Rumo ao DF

Vai ser concretizado, por exemplo, um voo para Brasília saindo às 4 horas da manhã do aeroporto Castro Pinto, na região metropolitana de João Pessoa, com retorno no turno da noite.

Resgate

Rosália Lucas informou que o governo estadual, a prefeitura campinense e várias entidades representativas decidiram retomar o projeto Campina 2035, a partir da contratação de uma consultoria.

Cumprir a lei

Na sessão de ontem do Legislativo campinense, a vereadora Jô Oliveira (PCdoB) cobrou incisivamente a falta de cumprimento a uma legislação federal que determina ao gestor municipal do SUS (Sistema Único de Saúde) a apresentação no Legislativo de um relatório quadrimestral das atividades executadas.

Limbo

Ainda conforme a edil, no âmbito do Conselho Municipal de Saúde, desde o ano de 2021, não foi apresentado pela Secretaria de Saúde um plano, projeto ou ação.

“O (programa) ´Saúde de Verdade´ nunca foi discutido (no Conselho), como também os mutirões”, frisou.

´Carão´

“Estou chamando a ATENÇÃO do presidente da Câmara, Marinaldo Cardoso, porque é uma tarefa que lhe cabe”, discursou Jô, avisando em seguida que “vamos denunciar ao Ministério Público Federal, e quem quiser que responda”.