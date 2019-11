´Namoro´ mexe com a Paraíba

Corporificação

A pré-candidatura do médico a prefeito no ano que vem, a cada dia eleva o seu grau de consistência – e de consolidação.

Unificação

Ainda ontem, o vereador Galego do Leite, presidente do Podemos na Paraíba, afirmou que “não podemos cometer o mesmo erro que nós cometemos nas últimas eleições. Nós precisamos nos unir para sairmos com um nome forte. Eu não defendo candidatura, a não ser única. Caso contrário, é um suicídio, assim como aconteceu em 2016”.

Plataforma

Mas Galego relatou um evento recente com a direção nacional do partido, do qual participou e onde “nós lançamos” a pré-candidatura de Ana Cláudia Vital do Rêgo à PMCG.

Vai à luta

A cervejaria Ambev (marcas Brahma e Skol, entre outras) anunciou ontem uma agressiva campanha de preços, em função de ter perdido um pedaço desse mercado para a concorrente americana Heineken.

A ´noiva´

Presidente do Democratas na Paraíba, o deputado federal Efraim Filho revelou ontem, em entrevista, que o partido “nunca foi tão procurado” por lideranças políticas e pré-candidatos como agora, porque estão vendo no DEM – segundo ele – uma espécie de porto seguro para a disputa de 2020.

Salto

A sua projeção aponta que o DEM sairá das urnas no ano que vem como um dos três maiores partidos da Paraíba.

Viés

Acerca da possibilidade de o governador João Azevedo (PSB) vir a cogitar uma filiação no seu partido, Efraim avaliou que “acho que João está muito preocupado com o campo ideológico que vai ocupar, inclusive, na disputa com o próprio ex-governador Ricardo Coutinho. É uma questão de estratégia”.

Tabuleiro

“Não é uma decisão simples, fácil, mas que está sendo avaliada e o governador tem pessoas que pensam isso junto com ele. Estamos acompanhando atentamente as mudanças das pedras no jogo de xadrez”, acrescentou o demista.

´De rombo´

O novo partido (Aliança pelo Brasil) do presidente Jair Bolsonaro escolheu o número 80 para uso na urna eletrônica.

“Representa o símbolo do infinito, duas alianças e é fácil de digitar”, justificou ´o capitão´.

Memória

Em recente artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, o professor Oscar Vilhena Vieira, da Fundação Getúlio Vargas, recorda que em 2011 o então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Cesar Peluso, propôs ao Congresso Nacional a chamada ´PEC dos Recursos´ (emenda constitucional) que acabaria com o ´festival´ de recursos existentes na legislação brasileira, o que tornaria secundária a discussão sobre o momento de começar o cumprimento da pena.