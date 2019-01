Missão para Zé

Em tempo

O Serviço Geológico do Brasil divulgou um novo boletim, ontem, no qual informa que os dejetos oriundos de Brumadinho (MG) não chegarão ao leito do Rio São Francisco.

Tilintar

No ano passado, a empresa Vale do Rio Doce distribuiu mais de R$ 7 bilhões de dividendos (lucros) com os seus acionistas.

Espelho

É bom lembrar que ainda temos na Paraíba formas arcaicas (e perigosas) de extração das riquezas minerais.

Formatação

Ao que se informa, o governo federal já definiu as principais mudanças na aposentadoria para os militares, batizada de ´regime de proteção social dos militares´: aumento de 30 para 35 anos do tempo da ativa; cobrança de contribuição previdenciária dos pensionistas; e cobrança de contribuição dos alunos em formação na carreira militar.

Fissura

Os sinais indicam que está em crise o relacionamento político entre o deputado federal (diplomado) Ruy Carneiro (PSDB) e o prefeito Luciano Cartaxo (PV-JP).

Trio

Um dos assessores do presidente Jair Bolsonaro na área da economia, disse ontem ao jornal O Globo que apenas três estatais são consideradas imprescindíveis: Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Petrobras.

O que houve

A gerência do estádio ´O Amigão´ – a respeito de nota publicada ontem neste espaço – esclareceu que o problema no gramado (manchas amarelas) decorreu de falhas no sistema de irrigação e de um hiato de tempo no processo de substituição da empresa encarregada da conservação, escolha feita através de processo licitatório.

As providências já foram tomadas e a recuperação já está em curso, conforme a gerência.

Meio…

O setor de açúcar encara duas realidades crescentes: o despencar nas vendas e a concentração nas mãos de poucas empresas.

… Amargo

No ano passado, as vendas mundiais caíram cerca de 25%.

Três grupos controlam 60% das vendas globais: Cargill/Copersucar, Raizen/Wilmar e Sucden.

Equidistância

O prefeito Romero Rodrigues (PSDB) não cogita ´colocar a sua colher´ na briga entre os membros de sua bancada envolvidos na refrega inerentes à nova mesa diretora da Câmara campinense.