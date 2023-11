Hora da…

O Partido Liberal pedir a cassação do deputado André Janones (Avante-MG) no Conselho de Ética da Câmara Federal e também no Supremo Tribunal Federal, após a divulgação de um áudio em que ele pediu a devolução do salário dos servidores para pagar suas despesas de campanha com ´rachadinha´.

… Revanche

Na gravação, conforme o jornal O Globo, Janones descreve a lógica da ´rachadinha´, na qual o funcionário recebe uma porção maior que seu salário para devolvê-la ao pagador.

Na tela

O secretário de Saúde de Campina Grande, Carlos Dunga Júnior, é o entrevistado de hoje no programa Ideia Livre da Rede Ita (antiga TV Itararé).

Começa às 22 horas – canal 18.1 –, logo após o Jornal da Cultura.

Filiações

O PSDB recebeu ontem, conforme a sua direção estadual, cerca de 20 pré-candidatos a prefeito, em solenidade realizada em Campina Grande.

Vai ficar

Um pouco antes do evento, em entrevista à maior audiência regional radiofônica no horário – Jornal da Manhã, Rádio Caturité FM (104.1) -, o presidente do partido, deputado Fábio Ramalho, disse que aposta na permanência do deputado Romero Rodrigues (Podemos) na base governista em Campina Grande.

Ressalva

“Tudo tem que ser construído e conversado”, observou Ramalho, acrescentando que Romero “precisa ser ouvido e participar das decisões administrativas da prefeitura”.

Fica onde está

Quanto ao deputado Tovar Correia Lima, o dirigente ´tucano´ comentou que “ele vai se manter na oposição” na Assembleia Legislativa.

Alongamento

Fábio Ramalho informou que ficou para o próximo ano a definição acerca de sua eventual participação no secretariado do prefeito Bruno Cunha Lima.

“Marchar unidos”

Ao chegar ao evento partidário, o presidente do PSDB/PB declarou que “acredito que a união faz a força. Romero está aqui. O PSDB faz parte da vida de Romero, ele tem uma grande história no PSDB”.

“Vamos marchar unidos e fortes”, emendou.

Bate e volta

Romero demorou pouco no evento tucano, alegando que iria se deslocar em poucas horas para Brasília.

Derivações

Ele novamente foi evasivo sobre a pauta eleitoral.

Confira trechos do que o ex-prefeito declarou, com destaque para algumas expressões ou tempos verbais.

Volta ao PSDB

“Convite para partido é o que não falta na Paraíba. Tenho escutado quase todos os dias.

Elos

“As amizades têm mais força do que as relações partidárias.

Disputar 2024

“Essa questão é natural, se lembrar do meu nome. Eu não posso reclamar, mas agradecer pelo carinho e pelo respeito comigo (…) Isto não vai MUDAR EM NADA o meu trabalho como deputado federal.

Liderança

“Nem estou discutindo este tema. Estou focado em meu mandato como deputado federal. Eu estou com o projeto de ocupar a liderança partidária (do Podemos, na Câmara). Em um dos quatro anos (do mandato) eu serei líder durante um ano. Espero que seja no próximo ano. Há um rodízio. É uma posição superestratégica.

Emendas ao…

“Grande parte será com emendas genéricas para definir em fevereiro, quando voltar os trabalhos na Câmara Federal.

… Orçamento

“Mas tem um compromisso meu de colocar recursos para a construção de uma unidade de oncologia infantil. NÃO SAIO do mandato (de deputado) sem ver a obra concluída. Vou destinar os recursos que sejam necessários.

Outras destinações

“Vamos colocar recursos (genéricos) para custeio (…) Uma usina de energia solar (fotovoltaica) para o Fórum Afonso Campos. E posso atender demandas da prefeitura de Campina, como também de outros municípios que me confiaram o voto.

“Prematuro”

“Discutir definição de eleição é muito prematuro. Antecipar um processo eleitoral interessa a quem? Interessa ao prefeito Bruno? Que nem conseguiria ter um ano administrativo (…) Se você for falar em política, ninguém fala mais em administração.

Cadência

“Com paciência, tranquilidade e serenidade, nós vamos discutir este tema e resolver no próximo ano.