Ministra reacende a cidadania

Alçar voo

Noutro trecho da conversa, Romero contextualizou a hipótese de deixar o PSDB, verbalizada em recente entrevista: “Admiti deixar o partido de olho na conjuntura nacional, por conta dos fatos que abalaram a imagem da legenda, deixando claro que se os dirigentes tucanos levarem a sigla a uma situação insustentável, não me sentiria à vontade de permanecer nela”.

Porta…

O líder da oposição na Câmara pessoense, vereador Bruno Farias (PPS), afirmou que estão a caminho duas adesões à sua bancada.

… Aberta

Ele não declarou os nomes, mas os especulados são os de Mangueira (PMDB) e Damásio Franca (PP).

Novo comando

Francisco Clementino de Sousa pediu afastamento da direção do Lar do Garoto Padre Otávio, em Lagoa Seca.

Foi substituído por Luiz Antonio da Silva.

Meio milhão

O juiz Mirko Vincenzo Giannotte, titular da 6ª Vara de Sinop (MT), recebeu em julho R$ 503.928,79.

Indiferente

“Eu não tô nem aí. Eu estou dentro da lei e estava recebendo a menos. Eu cumpro a lei e quero que cumpram comigo”, declarou Mirko.

Saldo

O magistrado declarou ainda que tem a receber outros passivos acumulados que batem em R$ 750 mil.

Escalada

No Mato Grosso, 84 magistrados receberam no mês passado mais de R$ 100 mil; e 18 mais de R$ 300 mil.

Fora de…

Na edição de ontem, o jornal Valor Econômico (SP) noticiou que entre os integrantes do Ministério Público de São Paulo, 3% receberam no mês passado até o teto salarial no serviço público brasileiro – R$ 33.800,00 (remuneração de um ministro do Supremo Tribunal Federal).

… Controle

91% dos membros do MPSP ganharam entre 100% do teto e o dobro do teto (R$ quase R$ 68 mil); e 6% dos promotores e procuradores receberam acima do equivalente a ´dois tetos´.

Bisturi

O TRE anunciou ontem as primeiras zonas eleitorais desativadas na Paraíba: Cajazeiras, Coremas, Malta, Prata, Cruz do Espírito Santo, Pilar, Alagoinha, Pilões, Serraria, Belém, Caiçara, Cabaceiras, Campina Grande (71ª Zona Eleitoral) e Bonito de Santa Fé.

´Carão´

“Não podemos brincar com coisa séria”.

Foi o que disse o presidente da AESA, João Fernandes, acerca da notícia (propagada pelo vereador Alexandre do Sindicato, PHS-CG) de que haveria em breve a suspensão do bombeamento das águas do Rio São Francisco para o açude de Boqueirão.