´Mendicância´ do MDB

Nem prestígio nem reconhecimento

Para o vereador, em recado indireto ao senador José Maranhão, presidente estadual do partido, “o MDB deve ter candidatura própria. Nós temos nomes importantes no partido e não precisamos sair por aí mendigando atenção. De jeito nenhum!”

– Precisamos ter respaldo. Ao que me parece, ele (Maranhão) não está prestigiando muito os nomes ´prata da casa´ do partido, que estão há muito tempo no MDB, em que pese as dificuldades, e ninguém pulou do barco. É a hora de reconhecer esses valores que nós temos no partido – comento Olímpio Oliveira, sem se reportar ao distanciamento da presidente municipal da legenda, Tatiana Medeiros.