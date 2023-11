Síntese

Proclamado o resultado pela presidente do TRE-PB, desembargadora Maria de Fátima Bezerra Maranhão, restou (resumidamente) a votação de 7 a 0 pela cassação dos edis do DEM e um resultado apertado (4 a 3) para a cassação dos dois edis do Pros.

Agravante

No caso de Santana, por estar durante a campanha eleitoral de 2020 presidindo o partido, foi aplicada a penalidade adicional de inelegibilidade por oito anos.

A quem compete

Caberá à juíza Maria Cristina Paiva Santiago produzir o ´acórdão´ do julgamento, por ter aberto a ´divergência´ com relação ao entendimento do relator, Fábio Leandro Alencar da Cunha.

O voto dela acabou sendo a tese majoritária.

Etapas…

O rito a ser seguido é a publicação da decisão de ontem pelo TRE (acórdão), sequenciada pela comunicação ao juiz titular da 16ª Zona Eleitoral, responsável pela totalização dos votos em Campina Grande.

… Posteriores

Ato contínuo, o titular da 16ª Zona (juiz Edivan Rodrigues) deverá convocar os presidentes de partidos para o processo de retotalização dos votos, sequenciada pela diplomação dos eleitos, com a recontagem, e pela comunicação à Câmara Municipal para a formalização da posse.

Supressão

Na retotalização dos votos serão expurgados todos os sufrágios dados no pleito proporcional de 2020 aos partidos Pros e Democratas.

O que resta

A defesa dos vereadores com mandatos cassados poderá propor ´embargos infringentes´ no próprio TRE, com possibilidade de efeito suspensivo da decisão (até o julgamento do recurso), ficando isto a critério da relatoria, ou submetida ao plenário da Corte.

Rito

Somente após a conclusão da apreciação de eventuais ´embargos´ é que poderá ser interposto um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral.

Ou seja, o recurso ao TSE só acontece com o exaurimento da competência do TRE/PB sobre os processos.

Precedentes

Nas decisões recentes do TSE não tem prevalecido a concessão de ´efeito suspensivo´ (suspensão da aplicação das penalidades) em casos semelhantes.

Reversão

Com a iminente titularidade dos suplentes Dra. Carla (PSC), Bruno Faustino (PTB), Napoleão Maracajá (Rede) e Márcio Melo (PSD), a bancada governista no Legislativo campinense perderá – imediatamente – três membros, perdendo o atual quadro majoritário (14 a 9).

Trava

A oposição deverá passar a dispor, em plenário, do poder de impedimento para alguns encaminhamentos do Executivo.

Outra baixa

Além de perder a maioria no plenário, o prefeito Bruno poderá também ficar em minoria na própria mesa diretora da Câmara, já que Carol e Waldeny a integram.