Luzes no submundo

Ar pesado

No rescaldo dos fatos ocorridos na véspera em suas instalações, quando três gabinetes de conselheiros – Arthur Cunha Lima, Nominando Diniz e André Carlos Torre – foram literalmente vasculhados, o Tribunal de Contas do Estado realizou a sua sessão ordinária de ontem com indisfarçável tensão.

Trabalho conjunto

Coube à presidência divulgar uma nota na qual o seu presidente, conselheiro Arnóbio Viana, menciona as parcerias “há muito firmadas com os organismos que, na Paraíba, incluem representações do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal e da Receita Federal, em meio a outras”.

Disponibilidade

O texto enfatiza que o TCE-PB está a disposição para colaborar “e, assim, de oferecer meios, informações e equipamentos que se façam necessários às investigações”.

Desagravo

“De resto, o Tribunal de Contas da Paraíba manifesta a mais absoluta confiança na honradez, decência e dignidade daqueles que o integram, todos com atuação de enorme relevância para os recursos e os destinos da Paraíba”, acrescenta a nota.

Aferição

Ainda na sessão, o conselheiro André Carlo disse que de 2014 até o presente foram tomadas 105 decisões relativas às OS (organizações sociais), muitas delas com punição em termos de ressarcimento aos cofres públicos.

Afastamentos

No turno vespertino, a assessoria da Polícia Federal anunciou o acolhimento, por parte do Superior Tribunal de Justiça – a quem compete decidir questões vinculadas aos membros dos TCEs -, do pedido de afastamento de Nominando e de Arthur, “pelo prazo inicial de 120 dias”.

Embasamento

A PF pontua que o pedido ao STJ foi feito “com base em elementos obtidos nas buscas e apreensões decorrentes da Operação Calvário, fase sete – Juízo Final, que reforçam os indícios já existentes”.

Cautelares

A decisão da Corte Superior estabelece também “a proibição de acesso dos mesmos (Arthur e André) às instalações (do TCE-PB) bem como vedação de comunicação com funcionários e membros do aludido Tribunal de Contas.”

Retaguarda

Reportagem do ´Estadão´ informou que o ex-governador Ricardo Coutinho “contava com o apoio de ‘parcela veemente dos conselheiros do Tribunal de Contas´, no sentido de encobrir, ocultar e, em determinadas situações, potencializar as condutas delituosas, exercendo, segundo o Parquet (Ministério Público), ‘papel central’ no ‘modelo de negócio’ da empresa criminosa’.”

Devassa

A publicação registra ainda que conforme o Ministério Público, Coutinho teria solicitado dossiês para ‘levantar a vida’ dos conselheiros e auditores do Tribunal que não colaboraram com a organização criminosa.

Pego de…

Em entrevista à imprensa, Nominando Diniz afirmou que “foi uma surpresa” para ele o afastamento determinado pelo STJ.

… Surpresa

“Surpresa em função de que nós fomos os pioneiros na luta em combater os desvios dos recursos recebidos pelas OS”, comentou.

O detalhe

O TCE retirou da pauta desta quinta-feira o julgamento das contas do exercício de 2016 da gestão de Ricardo Coutinho.

Rebate

Enquanto isso, em Campina Grande, a assessoria da PMCG divulgou uma nota oficial acerca da citação do prefeito Romero Rodrigues nessa fase 7 da Operação Calvário.

Situando

Na medida cautelar que embasa o pedido para a realização da 7ª fase da Operação Calvário, o Ministério Público da Paraíba registra que havia o propósito de expansão das atividades da ´OS´ Cruz Vermelha Brasileira para municípios paraibanos.

Ajuda eleitoral

O MP prossegue dizendo que Daniel Gomes da Silva, controlador da Cruz Vermelha, “a pedido de Jovino Machado Neto, então consultor jurídico do Estado, solicitou o adiantamento de propina no valor de R$ 150 mil para estruturação da campanha de Romero Rodrigues para a Prefeitura de Campina Grande e, em contrapartida, aprovaria a Lei de OSs naquele município e direcionaria contratos da saúde para a gestão da Cruz Vermelha do Brasil”.