Dobradinha

Conforme o senador Veneziano Vital, presidente do MDB/PB, “é muito provável que candidatos do PSDB (a prefeito) mais fortes e mais competitivos terão o nosso apoio”.

“E o inverso”, emendou.

Obviedade

A 20ª Conferência Estadual do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) da Paraíba, realizada no final de semana, resultou no esperado: manutenção do alinhamento político-administrativo com o governo João Azevêdo (PSB).

Até as águas de Tambaú já sabiam disto.

Indefinição

“Em relação às eleições de 2024 em João Pessoa não fechamos nada. Estamos abertos ao diálogo”, declarou Gregória Benário, reconduzida à presidência estadual do partido.

Convidados

O evento teve as participações do vice-governador Lucas Ribeiro (Progressistas) e do vice-prefeito de João Pessoa Leo Bezerra (PSB).

Proporcionalidade

42% dos integrantes do Comitê do PCdoB/PB são de mulheres.

Na nova composição dos 35 membros eleitos na conferência, 20 são homens e 15 são mulheres.

Ratificação

O encontro partidário igualmente referendou o nome do deputado estadual Inácio Falcão como “pré-candidato” a prefeito de Campina Grande.

Aglutinador

“É um nome importante na aglutinação dessas forças no enfrentamento ao grupo Cunha Lima, que há anos vem numa atuação anti-povo em Campina Grande”, sublinhou Gregória.

Momento Francisco

“Quantas vezes (o papa Bento XVI) nos recordou que a fé não é, primariamente, uma ideia a compreender nem uma moral a abraçar, mas uma Pessoa a encontrar”.

Papa, dias atrás, durante a missa de 1º aniversário de morte de seu antecessor.

Em pauta

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deverá discutir e votar nesta terça-feira a reforma tributária.

Motivações

“Bruno (Cunha Lima) terá espaço político, prestígio e ocupará a vice-presidência estadual”.

Argumentos que alimentam a convicção do senador Efraim Filho sobre a filiação em breve ao seu partido do prefeito campinense.