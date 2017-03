Lula: “Criem vergonha”

Transposição

“É mais um duro golpe no coronelismo no Nordeste. O povo está derrotando aqueles que não prezam pela democracia.

´Pai e mãe´

“Essa transposição tem a assinatura do presidente Lula e a inestimável contribuição da presidente Dilma, porque pagou 72% dessa obra.

Ataques a Lula

“Ninguém vai enterrar esse sentimento. É muito fácil para alguns achar que fazem a cabeça do povo, dizendo pela manhã, à tarde e à noite que alguém não presta. Apresente provas. Não adianta fazer justiça seletiva, ou por convicções. Justiça é com provas e com fatos.

Embate

“Façam disputa política, porque nós também vamos fazer disputa política no meio da rua, na consciência do povo.

Resgate

“O desespero está tomando conta daqueles que achavam que seria de uma forma, e as coisas estão completamente diferentes. É preciso resgatar a nossa democracia. É preciso fazer com que o nosso povo possa expressar e dizer claramente aquilo que quer.

Indireta

“É o atraso que vai ali no canal (transposição) e bate uma foto com a cara mais safadinha do mundo, dizendo que é também pai da obra. Mas o homem era contra a obra?! Não tem coragem de assumir aquilo que era (…) Chega de falsidade na política”.

Enfoques

O discurso de Lula foi a reedição dos fatos e frases que ele pronuncia quando se encontra com grandes massas populares, exceto a parte derradeira, na qual tratou objetivamente da precoce discussão sobre as eleições de 2018.

O resumo de sua fala é o que segue.

Parentesco completo

“Tenho muito orgulho de ter tido a coragem de iniciar esse projeto. Se eles têm vergonha, nós não temos. Dilma e eu, nós temos orgulho de dizer: somos pai, mãe, irmão, primo, tio e sobrinho da Transposição das águas do São Francisco.

Complemento

“O fato de a água estar aqui não significa que o problema está resolvido, porque está cheio de gente morrendo de seca na beira do São Francisco e do açude. Agora é preciso levar para a adutora, tratar a água e levar para a torneira. Esse projeto tem compromisso com 290 comunidades.

Acesso à água

“Esse País teve um crescimento extraordinário e pela primeira vez esse povo pobre começou a ter esperança. Eu sabia que o povo do Nordeste tinha que ter direito a uma coisa elementar, que o povo precisava de água limpa para se tratar.

Reforma da…

“Eu acho que a esperança é a coisa que mais mobiliza uma sociedade. Não é possível um homem ou uma mulher sobreviver se não tiver esperança.

… Previdência

“Esse governo (Temer), que não deveria estar aí, não tem noção do que significa a aposentadoria rural para o povo do Nordeste; não tem noção do que representa a pensão e a aposentadoria das mulheres pobres.

Caminho…

“Eu queria dar um conselho pra eles: só tem uma solução para resolver o problema da Previdência. Ao invés de tentar cortar os benefícios dos pobres, eles têm que saber que de 2004 a 2014 a Previdência e a Seguridade Social foram superavitárias.

… Único

“Se quiser criar vergonha e resolver o problema da Previdência, só tem um jeito: gerar emprego e aumentar salário. Se eles não sabem fazer, pede um conselho que eu sei como é que faz.

Disputa nas ruas

“Vocês sabem o que eles estão tentando fazer comigo. Eu só queria avisar pra eles: se quiserem brigar comigo, eles vão brigar comigo nas ruas desse País, para que o povo possa ser o senhor da razão nessa disputa.

Cadê as provas?

“Eu estou à espera de um empresário me denunciar; que eles digam se tem 1 real na minha conta, porque, se tiver, eu não preciso nem me defender.

Ereto

“Eu aprendi a andar de cabeça erguida, de pescoço esticado, venci os preconceitos. Se querem me prejudicar, criem vergonha e não prejudiquem 204 milhões de pessoas”.