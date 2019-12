Limites à toga

Preparativos

Um exemplo. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, já coordena grupos de estudos nas áreas de Educação, Saúde, Previdência, Segurança e Desigualdade.

Suporte

Colaboradores de projeção: Jorge Bornhausen (ex-senador-SC), Fernando Henrique Cardoso, Paulo Hartung (ex-governador do Espírito Santo), publicitário Nizan Guanaes, entre outros.

Da boca de…

“… O Democratas não será, dessa vez, coadjuvante no pleito municipal de 2020 em João Pessoa. Não seremos coadjuvantes. Seremos protagonistas, com candidatura própria…” (deputado federal Efraim Filho, presidente estadual do partido).

Tabuada

A chamada ´PEC paralela´ da Previdência Social, aprovada pelo Senado, subtrai em aproximadamente R$ 43 bilhões, no intervalo de 10 anos, a economia projetada pela reforma previdenciária já promulgada pelo Congresso Nacional.

Agora é Lula

“A autocrítica que o Brasil espera é a dos que apoiaram, nos últimos três anos, a implantação do projeto neoliberal que não deu certo em lugar nenhum do mundo”.

Em recente entrevista.

Novo destino

O próximo ponto de vendas do grupo Rede Compras, em Campina Grande, deverá ser na avenida Dinamérica, bairro do mesmo nome, com a marca ´Bomquesó´.

Vem aí

O governo federal, depois de mudar as regras de concessão e remuneração do cheque especial, cogita acabar com as compras sem juros por intermédio do cartão de crédito.

Da boca de…

“… Se você tem o melhor quadro, a pessoa mais qualificada, por que você vai prescindir dele? Se temos um Pelé no time, por que vamos deixá-lo no banco de reservas?…” (deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, ao anunciar que o PT apresenta desde já o nome de Lula para disputar a Presidência da República em 2022, mesmo sabendo que ele está, pelo menos por enquanto, inelegível).

Unificadas

Em assembleia geral realizada ontem, em João Pessoa, a Sicredi Evolução incorporou a Sicredi Centro Paraibana, que tinha sede em Campina Grande.

Voltarei ao tema.

Convite

Coloque na sua agenda. Sábado próximo haverá um almoço (feijoada) no restaurante Sapore D´Itália, em prol da Casa da Criança Dr. João Moura, que atende mais de 260 bebês e crianças cotidianamente.

O evento visa colaborar com a quitação das despesas de final de ano dos funcionários.

Aquisição

Compre o seu convite na Casa da Criança, na rua João Moura, bairro São José, telefone 3321-3629.