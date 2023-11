Pedido

Um dos cinco extremados descontentes é o paraibano Cabo Gilberto Silva: “Não dá mais!”

Ele relatou que “pedi ao presidente (Valdemar Costa Neto) para ser expulso do PL”.

Traições

Ainda conforme o ´Cabo ´, “quero sair, até porque o que o PL está fazendo com os nossos aliados, com a direita conservadora, com os patriotas, não é correto. Traiu todos os eleitores e traiu a todos nós nas eleições de 2022”.

´Ficar´

No caso particular da Paraíba, o deputado entende que o PL demonstrou que permanece com as mesmas práticas ao oficializar, recentemente, o apoio ao governador João Azevêdo (PSB).

“Que o PL fique bem à vontade com o governador”, ironizou.

Destino

Além do Patriota, os dissidentes do PL dialogam com o Partido Novo e com o União Brasil.

Aporte

O grupo Energisa está firmando uma operação de crédito, da ordem de R$ 2 bilhões, com o Bradesco, para investimentos nas suas unidades da Paraíba e de Sergipe.

Outubro Rosa

A médica mastologista Maria do Carmo Dias da Costa é a entrevistada de hoje no programa Ideia Livre da Rede Ita (antiga TV Itararé), canal 18.1.

Começa às 22 horas, logo após o Jornal da Cultura.

Para dizimar

Reportagem publicada no jornal O Globo informa que o governo dos Estados Unidos trabalha no projeto de uma nova bomba nuclear 24 vezes mais potente que a de Hiroshima, que explodiu no Japão em 1945 matando aproximadamente 70 mil pessoas.

Redemoinho

Em sessão longa, de pauta única, o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba praticamente definiu ontem uma profunda modificação no cenário político de Campina Grande, a menos de 1 ano do próximo pleito municipal.

Convergência

A Procuradoria Regional Eleitoral e o relator das ações, juiz Fábio Leandro de Alencar Cunha, apontaram, com bifurcações pontuais, na direção da acolhida das cinco AIJEs (ações de investigação judiciais eleitorais) relacionadas ao já distante pleito de 2020 para vereador na segunda maior cidade da Paraíba.

De ´fachada´

As diferenças de entendimento da Procuradoria Eleitoral e do relator decorreram do julgamento em bloco das denúncias de fraudes no registro de candidaturas, que no jargão popular significa a utilização de ´candidaturas laranjas´, ou seja ilegítimas, para o atendimento da ´cota de gênero´ estabelecida pela legislação eleitoral.

Escapou

Envolvido no processo, o vereador Saulo Noronha, do partido Solidariedade, praticamente está saindo ileso do julgamento na Corte Eleitoral.

Punição relativa

Os mandatos contestados do Pros – da vereadora Carol Gomes e de ´Rui da Ceasa´ – avançam para serem cassados, sem a aplicação da pena que, a essa altura do calendário, pode ser considerada a mais dura: a inelegibilidade por 8 anos.

Delimitação

O relator votou pela condenação apenas da chapa do Democratas (atual União Brasil), sendo acompanhado pela presidente da Corte, desembargadora Maria de Fátima Bezerra Cavalcanti.