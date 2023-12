´Virando suco´

O Tribunal Superior Eleitoral está apressando as punições às fraudes.

Nos 51 julgamentos envolvendo candidaturas ´laranjas´ no pleito de 2020, 42 decisões resultaram na cassação de chapas inteiras de vereadores, ou seja, 82% dos casos atingindo postulantes, de acordo com levantamento do jornal O Globo.