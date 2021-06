Labirinto jurídico

Equívoco

Para Saulo Benevides, “o requerente confunde grave lesão à ordem pública com eventuais ilegalidades processuais que, caso existentes, devem ser sanadas por meio de recurso próprio”.

Comprovação

“O reconhecimento do risco de grave lesão à ordem pública pressupõe a demonstração, inconteste, de que a decisão tem o condão de causar intranquilidade social ou um abalo à paz coletiva, pondo em risco a população daquela localidade”, realça o magistrado.

Situações processuais…

Quanto à menção feita à decisão (domingo último) do desembargador Joás de Brito Pereira em favor do município de João Pessoa, o presidente do TJ pontifica que “é preciso fazer uma distinção (…) Naquela decisão, o eminente Desembargador fundamentou-se em dados concretos trazidos pelo Município de João Pessoa”.

… Distintas

“Além disso, naquele feito reconheceu-se que o Município de João Pessoa, por meio de sua Diretoria de Vigilância em Saúde, editou um protocolo próprio, prescrevendo todas as orientações a serem seguidas pelos proprietários e frequentadores de academias. No presente caso, contudo, não foram apresentados dados capazes de se chegar àquele mesmo entendimento”, situa o desembargador.

Endosso

Saulo Benevides explicita nos autos a sua sintonia com a decisão (do sábado) do desembargador Arnóbio Alves Teodósio, igualmente sobre a capital paraibana.

Configuração

Eis o trecho reproduzido: “Os decretos municipais somente podem contrariar os decretos estaduais quando restar configurada uma predominância de interesses locais, capazes de individualizar aquele Município dos demais Municípios do Estado.

Noutras palavras

“É preciso que a periclitante situação do Município em relação ao Covid 19, ou sua condição mais favorável, seja uma realidade local, diferenciando-se de todo o contexto estadual.

Abrangência

“Quando a predominância de interesses for ´supramunicipal´, deve preponderar a legislação regional, qual seja, a norma Estadual”.

´Mesmo barco´

Em visão distinta à externada pelo desembargador Joás, o presidente do TJ-PB acentua “assim como João Pessoa e 209 outros municípios do Estado, Campina Grande figurou na bandeira laranja na 26ª avaliação do ´Plano Novo Normal´, inexistindo, portanto, especificidades locais capazes de autorizá-la a legislar com fulcro no art. 30, I e II da Constituição Federal, já que a necessidade de restrição ultrapassa os limites do Município”.

Bem-vinda

O desembargador Saulo defende adiante que “é salutar a adoção de medidas científicas capazes de minorar os danos decorrentes da pandemia e, dentre essas medidas, destaca-se a orientação de evitar aglomerações, bem como de evitar a reunião de pessoas em ambientes fechados, a exemplo do que ocorre em academias”.

Indeferimento

“Por fim – prossegue o presidente do TJ/PB – não há como corroborar com o argumento de que o Decreto Estadual silenciou a respeito da proibição do funcionamento das atividades de academia.

Procedimento

“Na verdade, como não poderia esgotar todas as possibilidades, ao que parece, o Decreto Estadual optou por fazer um caminho inverso, definindo explicitamente as atividades autorizadas a funcionar durante o período de vigência do ato normativo”.

Inclusas

“Portanto – segue Saulo Benevides – havendo silêncio da norma no tocante às academias, conclui-se que esses estabelecimentos foram desautorizados pelo Estado da Paraíba a funcionar neste período” – o que configura outro entendimento destoante com relação ao desembargador Joás.

Compilação

Acerca da decisão do presidente do Tribunal de Justiça, cabe resgatar opiniões deste colunista nas edições do começo da semana em curso, que guardam evidente sintonia.

Ei-las.

Sem perigo iminente

“O eventual não funcionamento de academias de ginástica num final de semana configuraria tema de caráter urgentíssimo?

Sem ´prosa´

“A nova ´peleja´ judicial é fruto, original e inequívoco, da incapacidade e indisposição de alguns de nossos governantes ao diálogo, apesar da pandemia.

Niveladas

“À luz do último quadro sanitário estadual, nenhuma cidade da Paraíba se encontra (sequer) em situação menos preocupante (amarela).

No limite extremo

“Considerar os números da Covid em JP como uma ´taxa controlável´ comporta uma elasticidade semântica e estatística”.