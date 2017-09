Juntos & separados

´Mal comportado´

A presidente fez uma única e pontual ressalva acerca dos seus ´meninos´, na ´escolinha´ chamada Câmara Municipal: o vereador Olímpio Oliveira (PMDB) “fica querendo diminuir o trabalho do prefeito Romero Rodrigues”.

Da boca de…

“… Temos 35 partidos políticos, que se reproduzem como ratos. Alguns não têm um único deputado ou senador no Congresso Nacional…” (jornalista José Roberto Guzzo, da revista Veja).

Silenciosa

Vários meses após ser empossada como secretária de Obras de Campina Grande, Fernanda Ribeiro ainda não deu o ar da graça na mídia local.

A sinuosidade…

Para o deputado Renato Gadelha (PSC), “é preocupante” a postura de José Maranhão (PMDB) acerca da política estadual.

… De Zé

“Maranhão é uma grande liderança, tem um partido e é senador da República. O governador Ricardo já disse que João Azevedo (secretário de Infraestrutura) é o seu candidato (a governador) e se Maranhão quiser é para auxiliar essa candidatura”, situou o parlamentar.

Presságio

Ensaiando a sua candidatura presidencial, o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) comentou que “seria ruim” para o País uma nova candidatura de Lula.

Divisão…

“Eu não gostaria de ser candidato se o Lula for. Mas se ele for candidato o país vai se dividir e não vai conseguir discutir projetos de governo durante a campanha”, avaliou.

… Aguda

Ainda Ciro: “O país vai se rachar em ódio e paixões e não vai ter um minuto sequer para debater os seus problemas. Mas isso (candidatura de Lula) não será nenhum impedimento para minha candidatura”.

No TCE

Será na manhã da próxima segunda-feira a audiência do prefeito Romero Rodrigues (PSDB) e vereadores de sua base política com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro André Carlo, para tratar da modalidade de parceria para a construção do Polo de Eventos Ronaldo Cunha Lima, no bairro Estação Velha.

Restrição

O posto de atendimento do Bradesco localizado dentro da Secretaria de Finanças da PMCG (avenida Floriano Peixoto), alvo da ação dos bandidos esta semana, quando for reativado deixará de movimentar recursos e se dedicará basicamente à prestação de serviços.

O acerto foi feito entre a gerência do banco e a PMCG.