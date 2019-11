´Juiz´ escolhido

Flexível

Sobre a relação com o governo João Azevedo, Jane respondeu que “se for para o bem do município e do Estado, independente de onde vir o projeto, eu estarei a favor”.

´Pontes´

“Precisamos também encurtar a distância que existe entre Santa Rita e João Pessoa, em termos de falta de destinação de recursos por parte do governo estadual”, assinalou.

Cadeado

A direção do Banco Itaú oficializou, ontem, que ainda este ano vai fechar 400 agências pelo País, dentro do planejamento contínuo de informatização das atividades.

Coesão

Com aprovação unânime, o auditor fiscal do Tribunal de Contas do Estado, Antonio Gomes Vieira Júnior foi referendado, ontem, pela Assembleia Legislativa para ocupar uma vaga de conselheiro no próprio TCE.

Legislação

Na sabatina com os deputados, o auditor assinalou que o atraso na tramitação e/ou conclusão de algumas prestações de contas ocorreu porque “a legislação é muito flexível quanto ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que têm que ser respeitados”.

Impraticáveis

Ele também afirmou que a maioria dos 67 institutos municipais de previdência existentes na Paraíba são inviáveis economicamente.

Escolha

O vereador Bruno Faustino (ainda no PSB) ´saiu do muro´ e revelou ontem a sua opção acerca da candidatura a prefeito de Campina na oposição: “Veneziano agrega, tem todas as ações que requer, na figura de senador. Tem liderança, tem respeito de toda a comunidade”.

O ´dono´…

Após participar de uma audiência pública na Câmara campinense, ontem, o secretário de Saúde do Estado – e cada vez mais prefeitável – Geraldo Medeiros (PSB) disse que o ´árbitro´ da sucessão campinense, no âmbito das oposições, será o governador João Azevedo.

… Apito´

“Eu acho que a condução dessa campanha deverá ser feita pelo governador e pelos partidos aliados”, verbalizou.

Precipitação

Geraldo acentuou que “na minha ótica”, o “momento atual é precoce, principalmente para mim que estou no comando da Secretaria há apenas sete meses”.

“Só o tempo dirá em relação à condução desse processo”, adendou.