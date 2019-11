João usa a caneta e o contraditório

… De ontem

“No caso da Secretaria de Planejamento, eu preciso de um secretário que trabalhe muito mais com PPP (parceria público privada), que é o foco que nós vamos dar (…) E preciso de mais presença no próprio governo.

Convocou um…

“E com relação à PB-Prev, nós estamos vivendo um momento de transição, de mudança na legislação previdenciária, em que os Estados são obrigados a apresentar e encaminhar à Assembleia Legislativa uma proposta para mudança do sistema próprio de previdência estadual.

… Especialista

“Então, a escolha de doutor José Antonio (Coelho Cavalcanti) é porque é um dos maiores especialistas na área, professor de direito previdenciário. Para mim é uma honra muito grande recebê-lo na equipe.

Mix

“Então, as mudanças são ajustes necessários que se fazem. Evidente que tem um lado político, mas esse ato só é visto pela imprensa como sendo um ato político. Na verdade é um ato político e administrativo. E eu tenho essa tranquilidade em relação ao governo, porque o que me compete é fazer com que a Paraíba continue avançando.

Critério

“A partir do momento que eu identificar qualquer mudança no ritmo, eu farei as mudanças. É assim que funciona. Não tenho problema nenhum com relação a isso. Modificarei quantos (auxiliares) forem necessários.

Parâmetro

“Quem é secretário, só está no governo por dois motivos: por sua vontade própria e pela condição de minha análise sobre a sua atuação. Você não pode permanecer no governo sem produzir aquilo para que você foi designado.

Missão

“O que me move é fazer com que a equipe produza cada vez mais. Nós estamos aqui é para fazer gestão pública.

Cortejado

“A partir do problema que aconteceu no PSB, com a destituição da Executiva Estadual, eu tenho recebido contatos de diversos partidos, não só do Podemos. E isso é uma honra. Mas volto a dizer: isso não é o meu foco. Até o final do ano nós teremos a definição desse quadro.

Destino

“Parece que o PSB não tem muito interesse na minha permanência. Evidentemente que eu procurarei um partido que tenha uma linha, não só programática, mas, acima de tudo, conceitual, daquilo que eu acredito ser a melhor política – da justiça, da inclusão social, de fazer com que cada vez mais o Estado avance e a gente tenha riqueza distribuída com o maior número de pessoas.

Sem dono

“O governo vem mantendo uma política que foi implementada no Estado, como política de Estado, há muito tempo. Eu não abro mão disso. Agora, eu não sou dono de política, essa é a grande diferença. Algumas pessoas querem ser proprietárias dessa política.

Diferencial

“Essa política não foi construída exclusivamente por uma pessoa; essa política e esse esforço todo que o Estado tem hoje produzido para melhorar e requalificar a vida das pessoas, foi em função do esforço gigantesco de um conjunto de pessoas muito grande. Essa é a questão. Eu não sou adepto do personalismo, essa é a diferença.

Vai se desfiliar?

“Provavelmente”.