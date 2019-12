João muda a ´batida do bombo´

Na ALPB

Por iniciativa da deputada Camila Toscano (PSDB), o empresário e chanceler da Unifacisa, Dalton Gadelha, receberá às 9h30 de hoje na Assembleia Legislativa a ´Medalha do Mérito Empresarial´, comenda que leva o nome de seu pai (já falecido), empresário José de Paiva Gadelha.

Da boca de…

“… A rede já está armada e com punhos bem fortes para receber o governador João Azevedo…” (deputado estadual Chió, do partido Rede de Sustentabilidade).

´Mosca azul´

Não dá mais para disfarçar. O médico e secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, está encantadíssimo com a possibilidade de ser o candidato a prefeito de Campina Grande, em 2020, com o apoio do governador João Azevedo (sem partido).

Evolução

“A lembrança do meu nome me envaidece e eu espero que, no início do ano, nós tenhamos o desenrolar desse quadro”, disse Geraldo, ontem, anunciando igualmente que deixa o PSB e que está (também eleitoralmente) à disposição do governador.

Em cima do lance

Outro prefeitável, deputado Inácio Falcão (PCdoB),´colou´ ontem em João Azevedo na visita a Campina Grande.

Pulsação das ruas

Inácio decidiu contratar, em breve, uma pesquisa de intenção de votos.

E, dependendo dos números, pretende presenteá-la ao governador até o Natal.

Escolha feita

Pela quantidade de aliados do senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB) na visita do governador a Campina, não restam dúvidas de que a opção por João é de ´100%´.

Conceito

Horácio, um filósofo romano, proclamou (muitos séculos atrás) que “a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas”.

Tradução

A sabedoria popular ensina algo semelhante e de assimilação rápida: ´a dor ensina a gemer´.

Sem retração

O João Azevedo que desembarcou ontem em Campina, sacolejado na véspera por uma nota oficial do PSB/PB (seu partido) que busca colocar nele o figurino de traidor, parecia vir ´batizado´ definitivamente num mundo que na maior parte de sua vida apenas orbitava: o da política partidária.

Demarcação

No tom, nas palavras e até mesmo na ´exumação´ de fatos e acontecimentos pretéritos adversos – que a conveniência do instante em que ocorreram indicou ser preferível relativizá-los -, um novo João veio à ribalta, como a dizer que a fase das contenções era uma página virada.

Alívio

Foi com se João tivesse, com a desfiliação do PSB, tirado o fardo das concessões para se permitir uma espécie de catarse político-partidária, sob o incandescente sol do Planalto da Borborema.

Garimpo

Alguns trechos da entrevista que o governador concedeu emolduram e fundamentam esse raciocínio. É o que segue.

Nota do PSB

“(texto que o qualifica como traidor) É mais uma nota raivosa, que para mim não traz nenhum tipo de análise, até porque a minha carta diz exatamente os motivos pelos quais eu deixei o partido.