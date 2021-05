João e o PDT: coração partido

2º pelotão

Embolados a seguir na pesquisa, o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (sem partido), com 7%, o ex-ministro da Integração Ciro Gomes (PDT), com 6%, o apresentador Luciano Huck (sem partido), com 4%, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que obtém 3%, e, empatados com 2%, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM) e o empresário João Amoêdo (Novo).

Projeção

Em termos de segundo turno, Lula teria 55% e Bolsonaro 32%.

Rejeição

Bolsonaro 54%, Lula 36%, João Doria 30%, Huck 29%, Moro 26% e Ciro 24%.

Serviço:

Leia aqui mais detalhes sobre essa pesquisa, publicada com exclusividade na Paraíba pelo PARAIBAONLINE:

Longe da…

O ex-governador Roberto Paulino (MDB) descartou ontem, por antecipação, disputar um mandato eletivo em 2022.

… Urna

“Vou dar um tempo. Tenho que priorizar a candidatura do (deputado) Raniery Paulino. Esse é o nosso foco”, comentou Roberto na ´Arapuan FM´.

Quem se…

O deputado federal Wilson Santiago, que foi ´rifado´ do comando do PTB na Paraíba na semana passada, traçou o perfil de seu futuro partido: uma legenda que comungue com a sua forma de pensar e de fazer política.

… Habilita?

“Temos muito tempo para tratar sobre esse assunto e ver o partido que mais se afina com muito do que queremos e pensamos”, assinalou Santiago.

Pesar

As condolências da Coluna à família da professora Dilvani, especialmente o seu esposo, professor Severiano. Ela foi a óbito no final de semana passado.

Tive a oportunidade de conhecer o casal, que foi proprietário do antigo Colégio Cacildiva, ainda criança.

Falha nossa

O vice-líder da bancada governista em Campina Grande é o vereador Waldeny Santana – e não Rubens Nascimento, como a Coluna escreveu ontem.

Rubens é o líder da bancada do Democratas.

Inimaginável

Estão anexando fotos de bebidas no aplicativo que visa cadastrar as pessoas para a vacinação contra a Covid-19.

Conta-gotas

O prefeito da cidade de Marizópolis, Luquinha do Brasil (PSDB), oficializou, ontem, seu apoio à base de sustentação do governador João Azevedo e à sua reeleição em 2022.